L'Atalanta nelle prossime ore potrebbe definire una seconda cessione al Tottenham dopo quella che ha portato Gollini in Inghilterra. Infatti, anche Cristian Romero potrebbe diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'argentino sarebbe vicinissimo al trasferimento in Inghilterra. Si parla di una valutazione vicina ai 60 milioni di euro e questa sarebbe l'ennesima plusvalenza finanziaria per la società bergamasca, considerando che Romero è costato circa 20 milioni di euro fra prestito e acquisto definitivo.

Se Romero dovesse partire, l'Atalanta potrebbe attingere di nuovo nella rosa della Juventus per rinforzare la difesa. Sembra vicino l'acquisto di Gianluca Frabotta, che dovrebbe diventare l'alternativa al terzino sinistro titolare. I bergamaschi però starebbero valutando anche un ulteriore investimento nella rosa bianconera: si tratta di Merih Demiral. Il nazionale turco sarebbe considerato il profilo ideale per sostituire l'eventuale partente Romero e ha una valutazione di circa 35 milioni di euro. In casa Juventus, le eventuali cessioni di Demiral e Frabotta potrebbero finanziare l'acquisto di Manuel Locatelli.

Demiral potrebbe trasferirsi all'Atalanta

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atalanta sarebbe interessata a Merih Demiral, valutato circa 35 milioni di euro dalla Juventus.

La società bianconera non è disposta a concedere sconti, anche perché l'eventuale partenza del nazionale turco sarebbe utile anche per finanziare il mercato. La società bergamasca però valuta anche altri profili per la difesa. Piace infatti il giocatore del Bologna Tomiyasu, che ha un prezzo di circa 25 milioni di euro, e quello del Lille Botman, che potrebbe essere ceduto della società francese per circa 35 milioni di euro.

Ritornando a Demiral, ci sarebbe l'interesse concreto anche di alcune società inglesi, su tutte l'Everton. Il giocatore vorrebbe lasciare la Juventus per giocare con maggior continuità. Il rischio è che venga considerato il quarto centrale della difesa bianconero dopo Bonucci, de Ligt e Chiellini. Nel frattempo, la Juventus sta lavorando anche per rinforzare il centrocampo. Nei prossimi giorni potrebbe definire due importanti acquisti per la mediana: Manuel Locatelli e Miralem Pjanic.

Il nazionale italiano potrebbe arrivare per circa 32 milioni di euro, compresi i bonus, più una percentuale sulla futura rivendita del 25% per il Sassuolo. Il centrocampista del Barcellona potrebbe essere ingaggiato in prestito o eventualmente a parametro zero, qualora dovesse rescindere il contratto con la società catalana.