La Juventus già da diverse settimane sta lavorando su alcuni importanti obiettivi di mercato. Servono rinforzi soprattutto a centrocampo e in attacco, dove la necessità è quella di avere una quarta punta che vada ad unirsi ai vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Intanto, nei prossimi giorni potrebbe esserci il terzo incontro con il Sassuolo per provare a trovare un'intesa sul trasferimento a Torino di Manuel Locatelli. Decisivo potrebbe essere l'inserimento di una percentuale di futura rivendita del 25% in favore del Sassuolo, oltre al versamento di una somma cash.

Qualora partisse Aaron Ramsey, potrebbe arrivare anche un altro centrocampista.

Il preferito sembra essere Miralem Pjanic, destinato a lasciare il Barcellona durante il Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter. L'amministratore delegato nerazzurro Marotta potrebbe sfidare la Juventus per l'acquisto dell'ex Roma, sacrificando sul mercato Marcelo Brozovic.

Juve ed Inter potrebbero sfidarsi per Pjanic

Brozovic andrà in scadenza di contratto con l'Inter nel giugno del 2022 e, ad oggi, non ci sarebbero i presupposti per un rinnovo contrattuale. Per questo motivo Marotta, per evitare di perderlo a parametro zero, starebbe valutando di cederlo già durante questo mercato estivo.

La valutazione di mercato del croato è di circa 30 milioni di euro.

Qualora dovesse andar via Brozovic, l'Inter si andrebbe a concentrare su Pjanic. Il centrocampista bosniaco potrebbe lasciare il Barcellona in prestito, ma non è da scartare l'eventualità di una rescissione con il Barcellona. L'ex Roma ha un ingaggio piuttosto alto, di poco superiore ai 7 milioni di euro a stagione.

L'Inter potrebbe trovare un'intesa offrendo al regista 31enne un contratto più lungo ma con uno stipendio più basso. Sul giocatore del Barcellona ci sarebbe l'interesse anche della Juventus. Di conseguenza, all'orizzonte potrebbe esserci una sfida di mercato tra i bianconeri e l'Inter.

Il mercato della Juventus

In questo momento, la volontà di Pjanic sarebbe quella di tornare alla Juventus.

Il like del giocatore ad un post su Instagram del giornalista Laudisa che parlava di un possibile ritorno del centrocampista in bianconero andrebbe a confermare questa sensazione.

Intanto il club torinese guarda ad altri probabili rinforzi. Non si esclude che possa arrivare un esterno sinistro, e in questo caso il nome in cima alla lista bianconera sarebbe quello di Robin Gosens che potrebbe trasferirsi alla Juventus in cambio di Demiral e Frabotta all'Atalanta.

Per quanto riguarda invece la quarta punta, si valutano diversi nomi. Secondo il giornalista sportivo Sandro Sabatini, sarebbe vicino l'acquisto di Kaio Jorge, giocatore del Santos.