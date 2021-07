La Juventus in questo Calciomercato estivo dovrà necessariamente pensare anche ad alleggerire la rosa, non solo per motivi di bilancio ma anche per dare modo al tecnico Massimiliano Allegri di lavorare in maniera ottimale. Attualmente la rosa bianconera conta quasi 30 giocatori, per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, si starebbe valutando la cessione di almeno quattro-cinque elementi. I principali indiziati a lasciare la Juventus sono Merih Demiral, Gianluca Frabotta, Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi e Daniele Rugani.

I primi due potrebbero trasferirsi all'Atalanta.

La società bergamasca infatti cerca un sostituto di Romero (vicino al trasferimento al Tottenham) e un'alternativa sulla fascia sinistra. La valutazione di mercato del nazionale turco è di circa 35 milioni di euro, è valutato invece circa 10 milioni di euro il nazionale under 21 italiano.

Potrebbero partire anche Ramsey, Bernardeschi e Rugani

Pare difficile invece la cessione di Aaron Ramsey, non tanto per motivi tecnici, quanto per quelli economici. Il gallese ha ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione. La Juventus lo valuta circa 16 milioni di euro. Il giocatore comunque piacerebbe all'Arsenal, che vorrebbe rinforzare la mediana con un giocatore di qualità.

Anche Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus.

Il centrocampista infatti va in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale. Pesa infatti l'ingaggio pesante che guadagna il giocatore da circa 4 milioni di euro. Si aspetta il ritorno del giocatore dalle vacanze, poi potrebbe esserci un incontro fra il suo agente sportivo Mino Raiola e la Juventus.

Anche Daniele Rugani sarebbe considerato cedibile dalla società bianconera, anche perché Dragusin dovrebbe rimanere a Torino (pare essere tramontata l'ipotesi di un suo inserimento nell'affare Locatelli). In particolare Rugani avrebbe mercato in Spagna, piace infatti al Betis Siviglia. La società spagnola sarebbe pronta a offrire circa 4 milioni di euro per acquistarlo.

Il difensore guadagna circa 3 milioni di euro.

In entrata la Juventus continua a cercare Locatelli

La Juventus nelle prossime settimane potrebbe definire anche il primo acquisto del calciomercato estivo. Si tratta di Manuel Locatelli, che - secondo le ultime indiscrezioni - potrebbe arrivare dal Sassuolo per una somma totale di circa 32 milioni di euro più una percentuale su una futura rivendita del 25% per gli emiliani.