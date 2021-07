La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi utili a rinforzare la rosa bianconera. Secondo alcuni addetti ai lavori i bianconeri hanno bisogno di qualità a centrocampo ma anche di un'alternativa nel settore avanzato. Non è da scartare la possibilità che arrivi un ulteriore rinforzo sulla trequarti, considerando che il tecnico Allegri potrebbe giocare anche con il 4-2-3-1. Attualmente i trequartisti a disposizione del tecnico toscano sono Dejan Kulusevski, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Federico Chiesa. Potrebbe esserci quindi un ulteriore innesto e secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus lo avrebbe individuato nella nazionale messicana alle Olimpiadi.

Nelle due partite disputate fino ad adesso dal Messico si sta mettendo in evidenza il trequartista Uriel Antuna.

Possibile acquisto di Uriel Antuna

Il classe 1997 può giocare anche come punta e nell'ultima stagione ha giocato con il Chivas. Vanta però esperienza professionali anche in Europa, infatti ha fatto parte anche della rosa del Manchester City Under 23, poi ha giocato in prestito nel Groningen e successivamente nel Los Angeles Galaxy. Proprio nella Major League Soccer ha fatto la sua migliore stagione. 26 partite con la squadra americana segnando sei gol e fornendo altrettanti assist decisivi ai suoi compagni. Il suo contratto con il Chivas scade a dicembre 2023 e Uriel Antuna ha una valutazione di mercato di circa 4 milioni di euro.

Sarebbe quindi un acquisto vantaggioso per la società bianconera, che si ritroverebbe in rosa un giocatore molto interessante. Sarebbe inoltre utile anche dal punto di vista del marketing, considerando che in Messico il calcio è molto seguito ed il brand Juventus potrebbe beneficiarne. A confermare l'interesse concreto della Juventus per Uriel Antuna è stato anche il giornalista sportivo messicano David Medrano.

Il mercato della Juventus

Sempre in America la Juventus sta seguendo un ulteriore rinforzo per il settore avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera sarebbe vicina all'acquisto di Kaio Jorge. Il brasiliano sarebbe considerato il profilo ideale come quarta punta. Il 19enne va in scadenza di contratto con il Santos a dicembre 2021, sarebbe quindi un acquisto vantaggioso e potrebbe lasciare la società brasiliana per circa 10 milioni di euro.

Inoltre potrebbe accontentarsi di uno stipendio di circa 2 milioni di euro a stagione. La società bianconera è al lavoro per rinforzare anche il centrocampo. Interesserebbero Manuel Locatelli e Miralem Pjanic.