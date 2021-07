La Juventus nelle prossime settimane potrebbe definire importanti trattative di mercato. Si valuta l'acquisto di almeno un centrocampista di qualità, potrebbe inoltre arrivare una quarta punta ad integrare il settore avanzato. Nel primo caso il preferito sembrerebbe essere Manuel Locatelli, valutato circa 40 milioni di euro. La società bianconera invece valuta diversi nomi come alternative alle punte titolari. Si eviteranno pesanti investimenti, anche perché la probabile permanenza di Cristiano Ronaldo continua a pesare in maniera evidente sul bilancio societario.

Il portoghese infatti guadagna circa 30 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2022. Uno stipendio che condiziona evidentemente anche gli investimenti. In questi giorni si è parlato di un interesse concreto per Kaio Jorge, punta del Santos in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società catalana. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Costa invece di più Gianluca Scamacca, punta in prestito nella stagione 2020-2021 al Genoa ma il cui cartellino è di proprietà del Sassuolo. Secondo la stampa francese però si sarebbe aggiunto un altro nome come possibile rinforzo per il settore avanzato. Ci si riferisce ad Arkadiusz Milik, attualmente all'Olympique Marsiglia.

Possibile offerta da 12 milioni di euro per Milik

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa sportiva francese la Juventus starebbe valutando l'acquisto come quarta punta di Arkadiusz Milik. Il giocatore dell'Olympique Marsiglia è stato costretto a saltare l'Europeo con la nazionale della Polonia a causa di un infortunio al ginocchio.

La sua valutazione di mercato è di circa 12 milioni di euro, un prezzo evidentemente vantaggioso considerando la qualità del giocatore. Potrebbe accettare un contratto di circa 4 milioni di euro a stagione. A condizionare l'eventuale acquisto del giocatore potrebbero essere gli infortuni che ha subito Milik nelle ultime stagioni.

Per questo non è da scartare la possibilità di un arrivo di un profilo giovane come Kaio Jorge, che avrebbe la possibilità di crescere accanto a grandi giocatori come Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato di rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. Potrebbe arrivare anche un difensore centrale qualora dovessero partire Merih Demiral e Daniele Rugani. Si parla di un interesse concreto per Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiotrentina a giugno 2022. Potrebbe essere ceduto per circa 10 milioni di euro, prezzo evidentemente vantaggioso considerando la qualità del nazionale serbo.