Stabilito il prezzo di mercato (40 milioni di euro), le due società dovrebbero definire la modalità di pagamento del cartellino del giocatore. Il Sassuolo preferirebbe un pagamento entro giugno 2022, la Juventus una dilazione di pagamento in tre-quattro anni. Non è da scartare la possibilità che venga inserita una contropartita tecnica così da attutire l'esborso economico in contanti da presentare alla società emiliana.

"Finora davvero non ho pensato al mio futuro, ero in campo con la Nazionale e dovevo dare il massimo nella competizione. La Juventus ? È una grande squadra, il suo interesse fa piacere , l'ho sempre detto". Con queste parole il centrocampista del Sassuolo ha confermato di gradire un'eventuale esperienza professionale nella società bianconera. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro fra Sassuolo e Juventus per definire l'eventuale trattativa che porterebbe Locatelli a Torino.

