La Juventus negli ultimi due anni ha dimostrato di voler investire soprattutto sui giovani e gli acquisti di Demiral, de Ligt, Kulusevski, McKennie e Chiesa ne sono la dimostrazione. Nel 2019 sono stati acquistati de Ligt, Demiral a cui bisogna aggiungere Rabiot e Ramsey (non proprio giovanissimi), arrivati a parametro zero. Oltre a loro sarebbe potuto arrivare alla Juventus anche il centrocampista ex Barcellona, attualmente al Siviglia, Ivan Rakitic. A svelare il retroscena di mercato è stato proprio il mediano croato, che in una recente intervista ha dichiarato di essere stato contattato personalmente da Cristiano Ronaldo.

Rakitic ha spiegato che il trasferimento non si è concretizzato perché il Barcellona avrebbe chiesto alla Juventus 50 milioni di euro per il suo cartellino.

'Il Barcellona chiedeva 50 milioni di euro per me'

''Cristiano Ronaldo mi ha chiamato personalmente per dirmi di andare alla Juventus, anche la società mi ha fatto sapere che mi voleva ma per loro costavo troppo. Il Barcellona ha chiesto 50 milioni di euro per me". Queste le dichiarazioni di Rakitic in una recente intervista, segnale evidente di come Cristiano Ronaldo sia pesato e probabilmente pesi ancora nella Juventus anche in ottica mercato. Inoltre, CR7 è attualmente uno dei giocatori più forti al mondo ed è molto stimato sia dal punto di vista tecnico che umano.

Di certo, la mancata cessione di Rakitic, col senno di poi, si è rivelata una mossa sbagliata da parte del Barcellona, che nell'estate successiva ha ceduto il croato al Siviglia per circa 1,5 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Per la Juventus Rakitic sarebbe quindi stato un'eccezione ad una strategia di mercato improntata sui giovani, destinata a durare nei prossimi anni.

A conferma di ciò, la società bianconera sarebbe vicina all'acquisto di un giovane talento, ovvero l'italiano Manuel Locatelli. A breve è atteso un ulteriore incontro fra Sassuolo e Juventus per definire l'eventuale trasferimento del centrocampista in bianconero. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire circa 30 milioni di euro più il cartellino del difensore Radu Dragusin.

Non è da scartare la possibilità arrivi un ulteriore centrocampista qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Aaron Ramsey. La società bianconera è al lavoro anche per l'acquisto di una quarta punta. Il preferito sembra essere Kaio Jorge del Santos.