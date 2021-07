La Juventus è attesa da giorni molto impegnativi in tema calciomercato. C'è attesa per il rientro di Cristiano Ronaldo, attualmente fissato al 25 luglio. Ma nel frattempo sul portoghese arrivano notizie contrastanti, infatti alcuni sostengono che rimarrà alla Juventus anche la prossima stagione, altri parlano di un possibile scambio di mercato con Icardi. Per quanto riguarda invece gli acquisti, rimane molto attuale la vicenda Locatelli. Attualmente ci sarebbe distanza fra l'offerta della Juventus (da 30 milioni di euro) e le richieste del Sassuolo (da circa 40 milioni di euro).

Probabile che il prossimo incontro sarà decisivo per l'eventuale trasferimento del centrocampista in bianconero. Sull'argomento ha parlato il giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, che ha sottolineato come in nazionale, secondo lui, sia Bonucci che Chiellini hanno convinto Locatelli a trasferirsi alla Juventus. Secondo il giornalista, il centrocampista già prima dell'esperienza ad Euro 2020 voleva trasferirsi nella società bianconera. Il giornalista ha poi sottolineato che la società bianconera potrà definire l'acquisto di un ulteriore mediano, in particolar modo potrebbe arrivare al giocatore del Barcellona Pjanic. La trattativa potrebbe sbloccarsi ad agosto.

'Locatelli da tempo vuole andare alla Juventus'

"Bonucci e Chiellini l’hanno convinto durante l’Europeo, ma lui vuole andare lì da tempo". Queste le dichiarazioni di Luca Bianchin in riferimento al possibile trasferimento di Locatelli dal Sassuolo alla Juventus. Secondo il giornalista sportivo il Sassuolo ha pensato di accettare l'offerta dell'Arsenal per il centrocampista (da circa 40 milioni di euro) ma probabilmente si troverà un punto di incontro con la Juventus: "Io penso che si possa chiudere, che Allegri possa avere Locatelli al centro del suo gioco la prossima stagione".

Bianchin sul possibile acquisto di Pjanic da parte della Juventus

Bianchin si è poi ha parlato anche di un altro possibile innesto a centrocampo per la Juventus. Secondo il giornalista sportivo Allegri vuole come mediano davanti alla difesa un giocatore fisico, per questo la società bianconera avrebbe deciso di non acquistare Aouar.

Ha poi aggiunto: "Ad agosto Pjanic potrebbe entrare al centro di qualche discorso". Secondo Bianchin non sarà semplice però arrivare al centrocampista perché quest'ultimo si aspetta una buonuscita dalla società catalana. Di conseguenza non è da scartare la possibilità che la Juventus possa definire l'acquisto di ben due centrocampisti. Potrebbero arrivare una mezzala come Locatelli ed un giocatore da schierare davanti alla difesa e abile nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni come Miralem Pjanic.