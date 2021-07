L'Inter sembra molto vicina al terzo colpo di mercato dopo aver ingaggiato Alex Cordaz e Hakan Calhanoglu, arrivati entrambi a parametro zero dopo essersi liberati rispettivamente da Crotone e Milan.

I nerazzurri, infatti, in queste ore hanno accelerato per chiudere l'affare Nahitan Nandez, trovando l'intesa totale con il centrocampista uruguaiano e in queste ore si preparano all'affondo decisivo per cercare l'accordo anche con il Cagliari, che sembra essersi rassegnato a perdere il giocatore. Un affare che sistemerebbe alcune situazioni tattiche per i nerazzurri, visto che il classe 1995 è considerato un jolly, essendo in grado di ricoprire ogni ruolo in mezzo al campo.

Accordo per Nandez

L'Inter sarebbe ad un passo da Nahitan Nandez. Dopo i rumors dei giorni scorsi, ora l'affare sembra essere entrato nel vivo e potrebbe chiudersi già con la famigerata fumata bianca nelle prossime ore. A pranzo ci sarebbe stato l'incontro tra i direttori sportivi di Inter e Cagliari, Piero Ausilio e Capozucca per cercare di limare i dettagli dell'operazione.

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dai siti di Calciomercato sarebbe stato trovato l'accordo con l'entourage del centrocampista uruguaiano, che firmerà un contratto quadriennale, fino a giugno 2025, a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Il nuovo tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, dunque, dovrebbe avere un jolly a disposizione, visto che il classe 1995 può ricoprire sia il ruolo di esterno destro, alternandosi con Darmian (in attesa di novità su Bellerin), sia il ruolo di mezzala, facendo rifiatare all'occorrenza uno tra Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.

Nonostante l'ultima stagione sia stata molto difficile per il Cagliari, con la salvezza ottenuta solo nelle ultime giornate, Nandez è stato tra i pochi a spiccare, segnando anche due reti e collezionando due assist in 32 partite di campionato.

Le possibili cifre dell'affare

Anche l'intesa tra Inter e Cagliari per l'affare Nahitan Nandez sembra vicina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il centrocampista uruguaiano dovrebbe trasferirsi in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, che potrebbe diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Nell'affare non entrerà Radja Nainggolan che, invece, dovrebbe rescindere il proprio contratto con i nerazzurri per poi accordarsi con i rossoblu.

In Sardegna, però, sempre con la formula del prestito potrebbero finire altri due giocatori interisti: uno è Dalbert Henrique, cercato anche all'estero, mentre l'altro è Andrea Pinamonti. L'arrivo del giovane attaccante, però, è legato solamente all'eventuale partenza dalla Sardegna di Giovanni Simeone. Per entrambi dovrebbe essere inserito il diritto di riscatto.