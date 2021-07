La Juventus è attesa da giorni impegnativi in tema calciomercato. C'è attesa per il ritorno dalle vacanze di Cristiano Ronaldo, previsto il 25 luglio. Dalla permanenza o meno del portoghese a Torino dipenderà evidentemente anche il mercato della Juventus. Altro incontro importante è quello tra la società bianconera e Paulo Dybala. A giorni è atteso a Torino l'agente sportivo del giocatore Jorge Antun, intenzionato a trovare un'intesa sull'eventuale prolungamento di contratto del giocatore. Intanto il direttore sportivo Federico Cherubini è al lavoro sul mercato sia in tema acquisti che cessioni.

Il dirigente bianconero sta lavorando all'acquisto di Manuel Locatelli. Attualmente ci sarebbe distanza fra l'offerta della Juventus e le richieste del Sassuolo. Probabile però che un'intesa possa raggiungersi quanto prima. Per quanto riguarda le cessioni invece, qualora dovessero partire Demiral e Rugani, la Juventus potrebbe acquistare Nikola Milenkovic. Il difensore serbo piace molto alla società bianconera fin dai tempi in cui giocava al Partizan Belgrado e tra l'altro potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso, essendo in scadenza di contratto a giugno 2022 con la Fiorentina.

Milenkovic e Vlahovic possibili acquisti della Juventus

La Juventus potrebbe definire l'acquisto di Milenkovic già durante questo Calciomercato estivo.

Il difensore è in scadenza di contratto a giugno 2022 con la Fiorentina e potrebbe essere ceduto per circa 10 milioni di euro. Arriverebbe però solo se dovessero partire Demiral (che piace all'Everton) e Rugani, che potrebbe trasferirsi al Betis Siviglia. La società bianconera valuta l'acquisto di un altro giocatore della Fiorentina.

Piacerebbe molto Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società toscana. L'arrivo della punta potrebbe concretizzarsi già durante questo calciomercato estivo in caso di partenza di Cristiano Ronaldo. La Fiorentina non vorrebbe cederlo durante questa stagione e vorrebbe offrirgli il rinnovo contrattuale.

Il mercato della Juventus

La punta Cristiano Ronaldo potrebbe rimanere alla Juventus fino a giugno 2022. Attualmente non ci sono particolari segnali in merito ad un suo possibile addio alla società bianconera, nonostante alcune indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Francia. Più probabile quindi che la Juventus possa provare ad acquistare Vlahovic a giugno 2022, anche se la Fiorentina già ad adesso lo valuta almeno 60 milioni di euro. Per rinforzare l'attacco, potrebbe arrivare un profilo giovane e di qualità, come Kaio Jorge del Santos.