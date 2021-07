In questi giorni Giorgio Chiellini è in vacanza in Sardegna dopo la vittoria ad Euro 2020. Il giocatore toscano, in questo momento, non è più un giocatore della Juventus poiché il suo contratto è scaduto il 30 giugno 2021. Il suo agente Davide Lippi ai microfoni della Rai ha proprio parlato del futuro di Chiellini sottolineando che l'intenzione sarebbe quella di proseguire alla Juventus: "L’obiettivo è di continuare a giocare con la Juventus, ma i matrimoni si fanno in due". Dunque, al momento, non ci sarebbero novità rilevanti e probabilmente se ne riparlerà al termine delle vacanze dello stesso Chiellini.

Inoltre, Massimiliano Allegri vorrebbe la riconferma del difensore toscano visto che lo ritiene un uomo fondamentale per la sua Juventus.

La Juventus aspetta i nazionali

In questi giorni, Massimiliano Allegri lavora alla Continassa senza i nazionali. Molti di loro sono attesi a Torino nei prossimi giorni e uno dei primi a rientrare sarà Wojciech Szczesny che è atteso nelle prossime ore. Mentre Cristiano Ronaldo rientrerà in Italia il 25 luglio. Gli ultimi a tornare alla base saranno gli azzurri e i vari Bonucci, Chiesa e Bernardeschi sono attesi ai primi di agosto. Oltre a loro dovrebbe rivedersi anche Giorgio Chiellini che sta pensando al rinnovo con la Juventus. Al momento, non ci sarebbero ancora le firme e il suo agente Davide Lippi ha parlato dello stato d'animo del difensore toscano: "Giorgio è molto sereno, molto tranquillo.

Non c’è alcuna novità". Lippi ha poi aggiunto che è impensabile pensare ad un Chiellini lontano dai campi da calcio. Il difensore livornese dovrebbe rinnovare per un anno con opzione per il secondo.

La Juventus pensa a Pjanic

Oltre, al rinnovo di Chiellini, la Juventus è al lavoro per rinforzare gli altri reparti e in particolare i bianconeri vorrebbero alzare la qualità del loro centrocampo.

Federico Cherubini vorrebbe arrivare a Manuel Locatelli, ma attenzione anche al nome di Miralem Pjanic. Il bosniaco potrebbe tornare in bianconero in prestito: infatti, Massimiliano Allegri vorrebbe lavorare nuovamente con Pjanic. L'obiettivo della Vecchia Signora sarebbe quello di poter inserire in rosa due centrocampisti, ma chiaramente per farlo dovrà esserci un'uscita e il nome in lizza per partire sarebbe quello di Aaron Ramsey.

Dunque, le prossime settimane potrebbero essere decisive per provare ad arrivare prima a Locatelli e poi a Pjanic. Nel frattempo, Massimiliano Allegri continua a lavorare alla Continassa e sabato 24 giugno ci sarà la prima uscita ufficiale della sua Juventus contro il Verona, il match inizierà alle 18:30 e sarà visibile su Sky Sport.