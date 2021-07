La Juventus nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare le prime cessioni del calciomercato estivo. Ci sono almeno cinque giocatori che potrebbero decidere di fare una nuova esperienza professionale, anche perché la società bianconera non li considererebbe utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccherebbe anche Merih Demiral, il difensore turco infatti ha mercato e dalla sua cessione la Juventus potrebbe ricavare circa 40 milioni di euro. Si è parlato fino a qualche giorno fa di un interesse concreto dell'Atalanta per il giocatore.

Il prezzo stabilito dalla società bianconera, però, non agevolerebbe un eventuale trasferimento a Bergamo. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore vorrebbe fare un'esperienza professionale in un campionato diverso rispetto alla Serie A. Su di lui ci sarebbe l'interesse concreto del Borussia Dortmund. La società tedesca potrebbe offrire circa 30 milioni di euro per Demiral, circa 10 milioni di euro in meno rispetto alla valutazione stabilita dalla società bianconera per il giocatore. E in cambio la Juve potrebbe chiedere un diritto di prelazione sull'acquisto di Haaland.

Possibile prelazione sull'acquisto di Haaland in caso di cessione di Demiral al Dotmund

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Demiral potrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund.

La Juventus potrebbe accettare un'offerta di circa 30 milioni di euro solo se dovesse aver garantita una prelazione sull'acquisto futuro della punta norvegese Erling Haaland. Il giovane interesserebbe a diverse società importanti, su tutte il Chelsea. Il Borussia Dortmund però lo considererebbe incedibile almeno in questo Calciomercato estivo.

Potrebbe essere ceduto nel 2022, anche perché da contratto sarà possibile acquistare il norvegese per circa 75 milioni di euro. La Juventus spera di poter avere una prelazione sull'acquisto del giocatore, che potrebbe quindi prendere il posto di Cristiano Ronaldo la prossima stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi cedere Demiral al Borussia Dormund.

Potrebbero partire però anche Gianluca Frabotta, Daniele Rugani, Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey Il terzino sinistro potrebbe essere ceduto in prestito in Serie A, mentre il difensore interesserebbe a Maurizio Sarri. La Juventus però vorrebbe tenerlo come quarto difensore centrale. Potrebbe essere ceduto nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da almeno 10 milioni di euro. Il nazionale italiano, invece, ha il contratto in scadenza a giugno 2022, potrebbe essere ceduto per cercare di monetizzare anche perché c'è il rischio di perderlo a parametro zero la prossima stagione. Per Ramsey potrebbe esserci un trasferimento in Inghilterra.