La Juventus negli anni è stata sempre molto attenta al mercato de giovani. Nei prossimi anni è probabile che il tecnico Massimiliano Allegri attinga molto dalla seconda squadra bianconera. Già da questa stagione potrebbero far parte della prima squadra Dragusin, Fagioli e Ranocchia. Intanto, la società bianconera prosegue gli investimenti per la formazione Primavera. Nelle ultime settimane sono stati definiti gli acquisti di tanti giovani classe 2005, con l'unica eccezione di Muharemović, difensore del 2003. Sono arrivati il difensore Huijsen e i centrocampisti Boende e Solberg.

A questi si è aggiunto un altro giovane. Si tratta del portiere del Kosice Jakub Vinarcik. Nazionale Under 17 slovacco, Vinarcik dovrebbe giocare con i pari età della Juventus e gradualmente essere inserito nella Primavera bianconera.

Locatelli e Pjanic possibili acquisti a centrocampo

Gran parte dei tifosi della Juventus però si aspetta degli investimenti importanti anche per la prima squadra. La società bianconera infatti è l'unica di quelle che lotteranno per vincere a non aver ancora effettuato acquisti. Probabile però che già nei prossimi giorni possano arrivare i primi innesti, che dovrebbero riguardare inizialmente il centrocampo e il settore avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, a breve dovrebbe esserci l'incontro fra Sassuolo e Juventus per Manuel Locatelli.

Ci sarebbe ancora distanza fra l'offerta bianconera e le richieste degli emiliani. Il giocatore però vorrebbe la Juventus ed è probabile che le parti trovino un'intesa anche per accontentare il giocatore, reduce da ottime prestazioni con la Nazionale italiana. Se dovesse partire Ramsey la società bianconera potrebbe acquistare anche Miralem Pjanic.

Il centrocampista del Barcellona sarebbe considerato il profilo ideale per Massimiliano Allegri, in quanto alla Juventus manca un mediano di qualità bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche per acquistare giovani di qualità per la rosa della prima squadra.

Per questo, come quarta punta potrebbe arrivare il giocatore del Santos Kaio Jorge. Il diciannovenne va in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società brasiliana e avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus. Bisognerà trovarne una anche con il Santos.