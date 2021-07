Anche in questo Calciomercato estivo la Juventus sta investendo molto nel settore giovanile definendo, ad esempio, l'acquisto del centrocampista ex Anderlecht Boende, che ha recentemente fatto le visite mediche al J Medical. Si attende, invece, solo l'ufficialità per il difensore Muharemovic e per il centrocampista Elias Solberg. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il norvegese potrebbe arrivare a Torino durante questa settimana per effettuare le visite mediche e successivamente allenarsi, probabilmente con la prima squadra. Dovrebbe essere inserito nella Primavera bianconera considerando che è un classe 2004.

La trattativa per Elias Solberg sarebbe già stata definita in Primavera, in attesa dell'ufficializzazione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il norvegese attualmente gioca nel Ullensaker/Kisa, può essere schierato come centrocampista centrale ma anche come trequartista destro. Ha avuto già modo di rappresentare la nazionale giovanile della Norvegia, infatti ha disputato fino ad adesso nell'under 15 sei partite, esordendo nel 2019.

L'acquisto di Solberg, a breve, potrebbe essere ufficializzato dalla Juventus

La Juventus, negli ultimi anni, ha dimostrato di voler rinforzare la rosa acquistando giovani di qualità. Dal 2019 a Torino sono arrivati per la prima squadra giocatori come De Ligt, Demiral, Kulusevski, McKennie e Chiesa, tutti appena ventenni.

Investimenti importanti non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico. Basti pensare che, solo per l'olandese, la Juventus ha speso più di 70 milioni di euro. La società bianconera, però, ha deciso di rinforzare anche il settore giovanile, regalando acquisti preziosi anche al tecnico della Primavera Bonatti e a quello dell'under 23 Zauli.

Solberg sarebbe l'ennesimo investimento nel settore giovanile per la Juventus che, negli anni, ha dimostrato di saper pescare molto bene non solo in Italia ma anche in Europa ed in Sudamerica. In questi giorni di preparazione estiva, si stanno mettendo in evidenza molti giovani interessanti. Oltre al già conosciuto Fagioli, sorprende la crescita del trequartista Aké, arrivato a gennaio 2021 dall'Olympique Marsiglia, e quella di Soulé.

Il classe 2003 argentino ex Velez Sarsfield già in Primavera nella stagione 2020-2021 ha regalato prestazioni di notevole qualità.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la prima squadra. Nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzato l'acquisto di Locatelli. Oltre al centrocampista del Sassuolo potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo per la mediana. Ci si attende inoltre anche un importante acquisto nel settore avanzato, un quarto attaccante che possa integrarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala.