Il 1° luglio il presidente Andrea Agnelli ha presentato il nuovo assetto societario. all'Allianz Stadium era presente il vice presidente Pavel Nedved, l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il direttore sportivo Federico Cherubini. Quest'ultimo ha proprio fatto chiarezza in merito al futuro di Cristiano Ronaldo: "Non c'è stato nessun segnale di trasferimento né da parte di Cristiano, né da parte nostra". Dunque, Cherubini ha confermato che CR7 resterà alla Juventus e che dopo le vacanze tornerà ad allenarsi alla Continassa. Il direttore sportivo bianconero ha poi sottolineato che la società è ben lieta di poter contare su Cristiano Ronaldo: "Siamo contentissimi che, dopo il periodo di riposo, si aggregherà alla squadra".

Cherubini svela le mosse di mercato della Juventus

La Juventus il 1° luglio ha presentato il nuovo corso dirigenziale e sono state illustrate le strategie per il futuro. In modo particolare Pavel Nedved e Federico Cherubini hanno parlato anche di mercato. La Juventus non farà spese folli e come ha spiegato il direttore sportivo bianconero la rosa è già ampiamente competitiva: "Potremmo anche non fare niente sul mercato, la rosa è competitiva e lo pensa anche l'allenatore". Cherubini ha sottolineato che anche Massimiliano Allegri è felice della rosa che ha a disposizione. Il direttore sportivo ha poi sottolineato il dialogo costante che c'è con l'allenatore: "Abbiamo condiviso molte delle strategie di natura tecnica e costruzione della squadra".

Allegri è pronto per riprendere ad allenare e la squadra si ritroverà al JTC il 14 luglio senza i nazionali. Poi nelle settimane successive torneranno i giocatori che sono stati impegnati in Copa America e agli Europei. Tra i nazionali che faranno il loro ritorno alla Continassa ci sarà anche Cristiano Ronaldo, come ha spiegato lo stesso Cherubini.

Dybala il primo a rientrare

Paulo Dybala in queste settimane è in vacanza a Miami e ha già ripreso ad allenarsi per arrivare al top della condizione al ritiro estivo. Del futuro di Dybala ne ha parlato il 1° luglio il vice presidente della Juventus Pavel Nedved: "Appena Dybala rientrerà, parleremo ripartendo da dove eravamo rimasti".

L'argentino sarà uno dei prima a tornare a Torino come ha spiegato lo stesso vice presidente della Juventus. Del rinnovo di contratto di Dybala se ne sta occupando Cherubini che è in contatto con il suo agente Antun. Ma qualcosa in più si saprà quando il numero 10 juventino tornerà a Torino e in quella occasione verranno ripresi i dialoghi per il suo rinnovo di contratto.