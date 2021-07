La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca del rinforzo ideale per il centrocampo. Solo successivamente potrebbe dedicarsi all'acquisto di una quarta punta, anche perché Allegri avrebbe chiesto di avere a disposizione quattro giocatori nel settore avanzato. Per quanto riguarda la mediana, la trattativa con Locatelli è in evoluzione e si potrebbe arrivare ad una definizione nei prossimi giorni. Non è da scartare però la possibilità di un ulteriore innesto sulla mediana. Nelle ultime ore però il giornalista sportivo Rudy Galetti ha lanciato una clamorosa indiscrezione di mercato, utilizzando il suo account ufficiale di Twitter, che riguarda un possibile approdo a Torino di Paul Pogba.

'Pogba potrebbe trasferirsi alla Juventus ma non al Paris Saint Germain'

"Il Paris Saint Germain è interessato a Pogba ma il centrocampista non ha mai preso in considerazione questo trasferimento. Può restare al Manchester United, può andare alla Juventus, ma il Paris Saint Germain non rappresenta la soluzione che vuole". Queste le dichiarazioni di Rudy Galetti in riferimento al possibile futuro professionale del centrocampista francese Paul Pogba. Secondo il giornalista sportivo, quindi, non sembra esserci possibilità di vedere Pogba al Paris Saint Germain, nonostante i francesi siano interessati ad un suo acquisto. Intanto il centrocampista prosegue le sue vacanze e dovrebbe rientrare a Manchester la prossima settimana.

Avendo il contratto in scadenza a giugno 2022, c'è il rischio che possa lasciare la società inglese a parametro zero alla fine della prossima stagione. Di conseguenza, il Manchester United dovrebbe offrirgli il rinnovo di contratto. Se il giocatore dovesse rifiutare non è da scartare la possibilità si trasferisca alla Juventus, se non durante questo Calciomercato estivo, la prossima stagione a parametro zero.

Il mercato della Juventus

Sembra difficile che la Juventus possa acquistare Paul Pogba durante il calciomercato estivo. A meno che arrivi una cessione pesante, in particolar modo quella di Cristiano Ronaldo. La punta portoghese pesa a bilancio circa 30 milioni di euro a stagione. Se dovesse partire, la Juventus potrebbe destinare parte dell'ingaggio del giocatore proprio al centrocampista francese.

Più probabile però che un eventuale trasferimento di Pogba in bianconero possa concretizzarsi la prossima stagione, soprattutto se dovesse lasciare il Manchester United a parametro zero. La Juventus valuta anche altri profili per il centrocampo. Il centrocampista del Bayern Monaco Tolisso potrebbe essere l'alternativa a Manuel Locatelli qualora il nazionale italiano non dovesse arrivare. Piace inoltre Pjanic, il Barcellona potrebbe cederlo in prestito.