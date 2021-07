Il 25 luglio è una data importante per il mercato della Juventus. Alla Continassa è atteso Cristiano Ronaldo, al rientro dalle vacanze dopo aver disputato l'Europeo con il Portogallo. Si è discusso molto in questi giorni sulla possibile permanenza o meno del portoghese a Torino. Da una parte alcuni addetti ai lavori hanno parlato di una possibile offerta del Paris Saint Germain per Cristiano Ronaldo in caso di addio di Mbappé. Dall'altra, invece, sono arrivate importanti conferme sulla volontà del portoghese di rimanere alla Juventus. Anzi, secondo la stampa portoghese, l'agente sportivo del giocatore Jorge Mendes vorrebbe prolungare il contratto di CR7 per un'altra stagione anche spalmando l'attuale ingaggio da circa 30 milioni di euro.

A sostegno di una permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus c'è anche il giornalista sportivo Luca Momblano che, sul canale Twitch di Juventibus, ha sottolineato che il Paris Saint Germain in questo momento non avrebbe intenzione di acquistare Cristiano Ronaldo. L'obiettivo della società francese sarebbe quello di confermare Kylian Mbappé, facendogli rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022.

'Il Psg vuole blindare Mbappé'

"Il Paris Saint Germain vuole blindare Kylian Mbappé". Queste le dichiarazioni di Luca Momblano sul canale Twitch Juventibus. Secondo il giornalista sportivo, la società francese sarebbe pronta ad offrire circa 30 milioni di euro a stagione più bonus alla punta francese per un contratto fino a giugno 2025.

Come è noto, nelle ultime settimane si è parlato di un interesse concreto del Real Madrid per Mbappé, anche in considerazione del contratto in scadenza con il Paris Saint Germain a giugno 2022. Da parte dei francesi ci sarebbe tutta la volontà di consolidare l'intesa contrattuale con la punta francese. Questo porterebbe all'inevitabile permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Difficile infatti che la società francese, qualora dovesse confermare Mbappé, investa anche su Cristiano Ronaldo. Negli ultimi giorni si era parlato infatti di uno scambio di mercato fra Icardi e la punta portoghese. Con l'eventuale permanenza del francese a Parigi però, lo scambio sembrerebbe di difficile concretizzazione.

Il mercato della Juventus

La Juventus quindi potrebbe avere in rosa Cristiano Ronaldo anche la prossima stagione. La società bianconera nei prossimi giorni dovrebbe incontrare anche l'agente sportivo di Paulo Dybala per definire l'eventuale rinnovo contrattuale della punta argentina. La volontà delle parti sembra quella di proseguire insieme, anche se attualmente ci sarebbe distanza fra offerta della Juventus e richieste del giocatore. La Juventus intanto è al lavoro per l'acquisto di una quarta punta: piace Kaio Jorge, giocatore del Santos.