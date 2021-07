Il Milan in questo periodo è uno dei club più attivi in sede di Calciomercato. La compagine rossonera sta rinnovando l'organico dopo aver perso Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu a parametro zero. Sembra che la società meneghina abbia messo gli occhi su Luis Alberto, trequartista della Lazio.

I rapporti tra il calciatore spagnolo e il club di Claudio Lotito non sarebbero idilliaci, probabilmente perché il 28enne spagnolo vorrebbe giocare altrove nella prossima stagione. Di conseguenza, la Lazio potrebbe aprire alla cessione di Luis Alberto al Milan, in cambio di Rafael Leao che piace molto all'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri.

Lazio-Luis Alberto: permane la situazione di stallo

Luis Alberto non si sarebbe ancora incontrato con Lotito e Tare, dunque la sua situazione al momento sarebbe ancora poco chiara. Il confronto con i vertici della società laziale era atteso nei giorni scorsi, e il fatto che non abbia ancora avuto luogo starebbe rendendo ancor più complicata l'intera vicenda.

Al momento non sono arrivate offerte concrete per il 28enne centrocampista spagnolo, con Milan e Villarreal interessate, ma finora ancora in fase di studio. I biancocelesti non sarebbero disposti a vendere il giocatore per meno di 45 milioni di euro: in caso di permanenza a Roma, Sarri ne farebbe uno dei punti di riferimento del suo 4-3-3.

Calciomercato Milan: Leao potrebbe essere la chiave per sbloccare l'affare Luis Alberto

La Lazio, tenendo conto della situazione difficile venutasi a creare con il calciatore, sarebbe entrata nell'ordine di idee di privarsi di Luis Alberto, soprattutto perché questi pare abbia intenzione di cambiare squadra. Il nome del centrocampista spagnolo è stato accostato al Milan, alla ricerca di un trequartista dopo l'addio di Hakan Calhanoglu che, nel frattempo, si è accasato a parametro zero ai rivali dell'Inter.

La dirigenza rossonera sarebbe consapevole delle difficoltà nell'imbastire una trattativa con la Lazio, ma potrebbe sfruttare la stima che Sarri sembra nutrire nei confronti di Rafael Leao. Di conseguenza, Milan e Lazio potrebbero iniziare a ragionare su un'intesa che dovrebbe prevedere il cartellino dell'attaccante portoghese più un congruo conguaglio economico, in cambio di Luis Alberto.

In alternativa, in casa laziale gradirebbero l'inserimento anche di Alexis Saelemaekers (oltre a quello di Leao), in cambio di Luis Alberto e, in questo caso, senza conguaglio. Il centrocampista belga, infatti, è apprezzato da Sarri per la sua duttilità.