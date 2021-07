La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire alcune trattative di mercato, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Si attendono novità su Manuel Locatelli, considerato il rinforzo ideale per il centrocampo. La valutazione di mercato del Sassuolo è di circa 40 milioni di euro, le due società però devono trovare l'intesa sulla formula di pagamento. Il direttore sportivo Federico Cherubini però è al lavoro anche per le cessioni. Ci sono infatti almeno tre giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera nelle prossime settimane.

Uno di questi è Merih Demiral, che potrebbe trasferirsi in Inghilterra, all'Everton. Il centrocampista gallese Aaron Ramsey invece piace all'Arsenal e potrebbe garantire circa 16 milioni di euro. Altro possibile partente è Daniele Rugani. Il difensore toscano nella stagione 2020-2021 ha giocato in prestito prima al Rennes e poi al Cagliari. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Empoli starebbe valutando l'acquisto del giocatore. I toscani infatti vogliono un rinforzo d'esperienza per la difesa in vista di una stagione impegnativa in Serie A.

Rugani interesserebbe all'Empoli

L'Empoli sarebbe interessato a Daniele Rugani. Secondo rumor di mercato infatti, la società toscana avrebbe individuato nel difensore della Juventus il rinforzo ideale per la difesa.

Il problema di fondo è l'ingaggio che percepisce Rugani, da circa 3 milioni di euro a stagione. Probabile quindi che, qualora dovesse concretizzarsi il trasferimento (probabilmente in prestito) di Rugani all'Empoli, la Juventus pagherebbe parte dell'ingaggio. Non è però da scartare la possibilità che il difensore possa essere ceduto a titolo definitivo.

Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse concreto del Betis Siviglia per il giocatore, ma anche la Fiorentina starebbe valutando il suo acquisto. In tal caso la Juventus potrebbe utilizzare Rugani come contropartita tecnica per l'acquisto di Nikola Milenkovic.

Il possibile mercato della Juventus

Se la Juventus dovesse cedere sia Demiral che Rugani, potrebbe acquistare almeno un altro difensore centrale.

Attualmente infatti escludendo i due possibili partenti nella rosa bianconera ci sono come difensori Bonucci, Chiellini e De Ligt. A questi bisogna aggiungere anche Radu Dragusin, per il quale però si parla di un possibile trasferimento al Sassuolo nella trattativa che porterebbe Locatelli alla Juventus. Allegri potrebbe chiedere la permanenza del difensore romeno, in tal caso potrebbe acquistare il centrocampista solo con pagamento cash. Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino sinistro, dovrebbe essere confermato Alex Sandro come titolare. L'alternativa del brasiliano potrebbe essere Luca Pellegrini, con Frabotta che potrebbe rinnovare il contratto ed essere ceduto in prestito.