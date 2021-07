La Juventus non ha ancora ufficializzato acquisti. Si attendono novità già dalla settimana prossima per l'eventuale trasferimento di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla società bianconera. Il primo acquisto da direttore sportivo di Federico Cherubini potrebbe però essere un giovane difensore. Infatti, la Juventus sarebbe vicinissima all'ingaggio del difensore, ex Wolfsberger, Tarik Muharemovic. Il classe 2003 è attualmente svincolato quindi la Juventus non dovrebbe pagare i costi di cartellino. Per età, Muharemovic potrebbe far parte della Primavera bianconera ma probabilmente giocherà nell'under 23.

Il difensore ha il doppio passaporto, bosniaco e slovacco, che gli permette di essere tesserato come comunitario. Muharemovic vanta già una piccola esperienza nelle giovanili della nazionale della Bosnia: due presenze nell'under 19 e una nell'under 21.

La Juventus potrebbe presto ufficializzare l'acquisto di Muharemovic

La Juventus sarebbe vicina all'acquisto del difensore classe 2003 Tarik Muharemovic. Stando ai rumor circolati, si attende solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Il giocatore sarà un rinforzo importante per l'under 23 bianconera e avrà modo quindi di crescere in un campionato impegnativo come la Serie C. Ma la Juventus nelle prossime settimane potrebbe definire anche un importante acquisto dal calcio sudamericano.

Sarebbe stato individuato in Kaio Jorge il giocatore ideale per rinforzare il settore avanzato, che probabilmente nel corso della prossima stagione potrà contare ancora su CR7. La punta del Santos ha un contratto in scadenza a dicembre 2021 ma potrebbe arrivare già durante il Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà necessariamente alleggerire la rosa durante il calciomercato estivo.

Ci sono infatti tanti giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. In particolar modo ci si riferisce a chi nella stagione 2020-2021 ha giocato in prestito in altre società. Perin, Pjaca, Pellegrini, Rugani e De Sciglio sono rientrati a Torino ma probabilmente solo temporaneamente. L'unico che ha concrete possibilità di rimanere è Pellegrini, che potrebbe essere la riserva di Alex Sandro.

La Juventus vorrebbe tenere Perin come secondo portiere ma l'ex Genoa starebbe valutando la possibilità di giocare titolare in un'altra società.