Dopo il primo mese di calciomercato estivo il club protagonista delle trattative a livello europeo è stato sicuramente il Paris Saint Germain. La società francese ha rinforzato in maniera decisa la rosa acquistando Hakimi per circa 70 milioni di euro e ingaggiando a parametro zero Wijnaldum, Donnarumma e Sergio Ramos.

Il mercato del Paris Saint Germain dovrebbe proseguire con un altro importante acquisto a centrocampo. Sarebbe pronta un'offerta da 60 milioni di euro per Paul Pogba, che lascerà probabilmente il Manchester United. Il contratto in scadenza a giugno 2022 infatti agevola la cessione del francese.

Il Psg potrebbe soddisfare le richieste della società inglese ma vorrebbe inserire una contropartita tecnica anche per alleggerire la rosa. Il Manchester United però vorrebbe monetizzare da sua cessione, anche perché ha recentemente acquistato Jadon Sancho e Raphael Varane. Di conseguenza i vari Icardi e Paredes, che sarebbero sul mercato, potrebbero essere ceduti ad altre società. Ad esempio l'attaccante potrebbe approdare in Serie A, dove la Juventus potrebbe valutare un suo acquisto qualora dovesse cedere Cristiano Ronaldo.

Icardi può lasciare il Psg

"Ad agosto partirà un altro mercato per il Psg, so per certo che Icardi e Paredes sono ufficialmente sul mercato, anche se non ci sono comunicati ufficiali da parte della società francese".

Queste le dichiarazioni dal giornalista Luca Momblano relativamente al Paris Saint Germain in tema cessioni.

Proprio l'eventuale partenza di Mauro Icardi potrebbe interessare a diverse società italiane. Non al Milan, che ha recentemente definito l'acquisto di Oliver Giroud dal Chelsea, ma alla Juventus e alla Roma.

L'argentino potrebbe arrivare alla Juve qualora dovesse essere ceduto Cristiano Ronaldo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Finora l'unico post condiviso sui social dal portoghese è una sua immagine durante l'allenamento con un testo che fa riferimento alla sua felicità nel ricominciare la stagione.

Icardi potrebbe trasferirsi alla Juventus o alla Roma

Rimane però difficile trovare una società che investa 30 milioni di euro per il cartellino di Ronaldo e ulteriori 30 milioni di euro per l'ingaggio annuale del giocatore. Se però dovesse partire, la Juventus potrebbe presentare un'offerta al Psg per Mauro Icardi.

Ci sarebbe anche la Roma sul giocatore: la società di Friedkin potrebbe ufficializzare a breve l'acquisto di Shomurodov dal Genoa. In caso di cessione di Edin Dzeko potrebbe però considerare l'acquisto di Icardi, soprattutto se il Paris Saint Germain decidesse di cederlo in prestito con riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.