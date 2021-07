La Juventus nelle prossime settimane potrebbe definire le prime trattative di mercato in entrata. Fino ad adesso infatti la società bianconera ha ceduto in prestito Pjaca al Torino, Di Pardo al Vicenza e Frabotta al Verona. Tutte partenze che hanno aiutato ad alleggerire la rosa ma che hanno portato anche un tesoretto da investire sul mercato. Somme importanti potrebbero arrivare soprattutto da due cessioni, ci si riferisce in particolar modo a quelle di Merih Demiral Aaron Ramsey. Il difensore ha molto mercato, interesserebbe al Borussia Dortmund e all'Atalanta.

Dalla sua partenza la Juventus potrebbe ricavare circa 40 milioni di euro ma potrebbe accontentarsi anche di qualche milione in meno. Cessione importante sarebbe anche quella di Aaron Ramsey, che ha una valutazione di mercato di circa 16 milioni di euro. Il centrocampista gallese ha inoltre un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione, di conseguenza una sua partenza, oltre ad una somma cash, garantirebbe un importante risparmio sul monte ingaggi. Qualora dovessero concretizzarsi le due cessioni, la Juventus potrebbe acquistare Toni Kroos. Il centrocampista del Real Madrid potrebbe lasciare la società spagnola per circa 40 milioni di euro.

In caso di cessione di Demiral e Ramsey, possibile l'acquisto di Kroos

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, la Juventus starebbe lavorando a diversi profili per il centrocampo in vista della prossima stagione. Locatelli e Pjanic sono i profili graditi per la mediana, a questi però si sarebbe aggiunto anche Toni Kroos, che potrebbe considerare una nuova esperienza professionale.

Il Real Madrid potrebbe cederlo per circa 40 milioni di euro, somma a cui la Juventus potrebbe arrivare cedendo Demiral e Ramsey. I due giocatori potrebbero garantire circa 55 milioni di euro alla società bianconera. L'eventuale arrivo di Kroos si aggiungerebbe a quello di Locatelli, che sarebbe vicino al trasferimento alla Juventus.

Il tedesco sarebbe l'alternativa a Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare il Barcellona durante il Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato riguardante il possibile approdo di Kroos alla Juventus non trova molte conferme fra i vari giornali sportivi italiani. Attualmente sembra più probabile che la società bianconera in caso di cessione di Ramsey acquisti Miralem Pjanic. Il centrocampista del Barcellona infatti potrebbe arrivare a parametro zero. Potrebbe inoltre accontentarsi anche di un ingaggio di circa 6 milioni di euro. Attualmente invece guadagna circa 8,5 milioni di euro a stagione nella società catalana. Fra l'altro il giocatore gradirebbe un eventuale approdo alla Juventus.