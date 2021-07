La Juventus prosegue il lavoro sul mercato con l'obiettivo di rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. L'intervento a cui è stato sottoposto Arthur Melo (a causa di una calcificazione ossea) potrebbe portare la società bianconera ad investire su due centrocampisti durante il Calciomercato estivo. Il preferito sembra essere Manuel Locatelli, attualmente però ci sarebbe troppa distanza fra offerta della Juventus (da circa 30 milioni di euro) e richieste del Sassuolo (40 milioni di euro). Gli emiliani vorrebbero accontentare il giocatore (che avrebbe espresso la volontà di trasferirsi in bianconero), ma molto dipenderà dalla Juventus.

I bianconeri dovranno necessariamente incrementare l'offerta a avvicinarsi ai 40 milioni richiesti dagli emiliani. Anche perché l'Arsenal sarebbe pronto a garantire al Sassuolo i soldi richiesti senza rateizzazioni negli anni. Per questo c'è il rischio che possa saltare il trasferimento, non è un caso che la società bianconera stia valutando delle alternative al nazionale italiano. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, uno dei giocatori valutati dalla Juventus per il centrocampo è Corentin Tolisso del Bayern Monaco.

Tolisso possibile acquisto in caso di mancato arrivo di Locatelli

La Juventus sarebbe interessata a Corentin Tolisso. Sarebbe il francese una delle possibili alternative a Locatelli, qualora non dovesse arrivare l'intesa con il Sassuolo per il trasferimento del centrocampista nella società bianconera.

Il mediano del Bayern Monaco sarebbe pronto a lasciare la società tedesca per circa 20 milioni di euro. Un prezzo evidentemente vantaggioso se si considera che i bavaresi per acquistarlo dal Lione avevano speso circa 40 milioni di euro. Tolisso però negli ultimi anni ha subito diversi infortuni che ne hanno condizionato l'impiego.

Il francese quindi potrebbe essere l'alternativa a Locatelli.

Il mercato della Juventus

Come anticipato in precedenza, la Juventus potrebbe acquistare un altro centrocampista. Difficile però aspettarsi investimenti importanti, soprattutto se la società bianconera dovesse spendere circa 40 milioni di euro per l'acquisto del nazionale italiano.

Potrebbe arrivare Miralem Pjanic dal Barcellona. La società catalana, infatti, potrebbe decidere di lasciarlo partire in prestito, in quanto il tecnico Koeman non lo considera utile al progetto sportivo. Si lavora inoltre all'acquisto di una quarta punta che vada ad integrarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Piacciono Kaio Jorge del Santos, Gianluca Scamacca del Sassuolo e Arkadius Milik dell'Olympique Marsiglia.