La Juventus avrebbe intensificato i contatti per assicurarsi le prestazioni di Manuel Locatelli. Il giornalista Luca Momblano, intervenuto sul canale Twitch Juventibus, ha affermato che, stando alle informazioni in suo possesso, il calciatore arriverà a Torino entro il 2 agosto. A suo parere, dunque, nei prossimi giorni arriverà la fumata bianca per il passaggio in bianconero del centrocampista del Sassuolo richiesto da Massimiliano Allegri per migliorare il reparto. La sensazione è che comunque la Juventus sia chiamata ad incrementare la sua offerta da 30 milioni di euro se vorrà mettere le mani su Locatelli.

Nell'operazione con il Sassuolo dovrebbe essere inserito anche il cartellino del giovane Dragusin, che ha già debuttato con la Juventus in prima squadra sotto la guida di Andrea Pirlo durante la scorsa stagione.

Locatelli andrebbe a comporre la mediana della squadra torinese con Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot, tenendo conto dell'infortunio che per diversi mesi terrà il brasiliano Arthur lontano dai campi da gioco.

Borussia Dortmund e Atalanta interessate a Demiral

La somma che verrà investita per Locatelli dovrebbe essere garantita dalla cessione di Merih Demiral. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il difensore turco piace al Borussia Dortmund, club con il quale la Juventus nella scorsa sessione del Calciomercato estivo ha definito la cessione di Emre Can.

Demiral avrebbe intenzione di lasciare la squadra bianconera perché l'ormai imminente rinnovo di Giorgio Chielini, e la presenza in rosa di Leonardo Bonucci e de Ligt gli chiuderebbero qualsiasi spazio per far parte della formazione titolare di Allegri.

Il nazionale turco interessa anche all'Atalanta. I bergamaschi potrebbero bussare alla porta dei dirigenti juventini soprattutto se dovessero cedere Romero al Manchester United o al Tottenham, e quindi avrebbero l'esigenza di regalare un altro difensore a Gasperini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus vorrebbe cedere Frabotta e Bernardeschi

Juventus e Atalanta starebbero parlando anche di un'eventuale operazione che coinvolgerebbe Robin Gosens. Il tedesco sarebbe un obiettivo per rinforzare la corsia mancina dove, al momento, l'unico titolare è Alex Sandro. A Bergamo potrebbe trasferirsi Gianluca Frabotta, il cui profilo sarebbe gradito all'allenatore atalantino, poiché le sue caratteristiche tecniche sarebbero congeniali alle idee tattiche di Gasperini.

La Juventus starebbe pensando di cedere anche Federico Bernardeschi. L'ex Fiorentina non ha convinto in questi anni a Torino, e potrebbe ripartire da una nuova squadra che lo metterebbe al centro del suo progetto. Sulle sue tracce, oltre alla Lazio di Maurizio Sarri, ci sarebbe anche la Roma di José Mourinho. La valutazione del cartellino di Bernardeschi sarebbe di circa 15-20 milioni di euro.