La Juventus, nei prossimi giorni, dovrebbe incontrare il Sassuolo per provare a trovare un'intesa sul trasferimento di Manuel Locatelli a Torino. Le volontà delle parti sembrerebbero essere quelle di definire l'affare, anche perché il giocatore vorrebbe diventare bianconero. Attualmente, però, ci sarebbe troppa distanza tra l'offerta della Juventus e la richiesta del Sassuolo. Potrebbe essere inserita una percentuale del 25% sulla futura rivendita del giocatore a favore degli emiliani. La Juventus, però, starebbe lavorando anche a delle alternative al nazionale italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i giocatori che interesserebbero alla società bianconera sono Miralem Pjanic del Barcellona, Bakayoko del Chelsea e Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach. Il giocatore del club catalano potrebbe lasciare la Spagna a parametro zero. A confermare il suo possibile addio è stato l'amministratore delegato del Barcellona, che ha sottolineato come si stia lavorando per trovare una squadra al giocatore. Pjanic dovrebbe, però, accettare una riduzione dell'ingaggio considerando che attualmente guadagna circa 8,5 milioni di euro a stagione.

Le possibili alternative a Locatelli: interesserebbero Bakayoko e Zakaria

Il centrocampista del Chelsea Bakayoko ha il contratto in scadenza a giugno 2022.

La società inglese proverà a cederlo a titolo definitivo per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Potrebbe arrivare, quindi, a prezzo vantaggioso. Altro giocatore in scadenza a giugno 2022 è Denis Zakaria. A confermare il suo possibile addio è stata la dirigenza del Borussia Moenchengladbach, che ha sottolineato come non si sia trovata l'intesa sul prolungamento di contratto del giocatore.

Il nazionale svizzero potrebbe lasciare la società tedesca per circa 15-20 milioni di euro.

Le possibili cessioni della Juventus

La Juventus, però, dovrà anche cercare di alleggerire la rosa così da finanziare il mercato. Potrebbero essere almeno cinque i giocatori a lasciare la società bianconera durante il Calciomercato estivo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Merih Demiral sarebbe vicino al trasferimento al Borussia Dortmund. La Juventus potrebbe guadagnare circa 30 milioni di euro, somma che sarebbe investita per acquistare Manuel Locatelli. Anche Frabotta sarebbe considerato cedibile, si era parlato di un suo possibile trasferimento all'Atalanta ma i bergamaschi sarebbero vicini a Pezzella. Potrebbero partire, inoltre, Bernardeschi e Ramsey. Il nazionale italaino ha il contratto in scadenza a giugno 2022,il gallese, invece, non sarebbe considerato utile al progetto sportivo della Juventus. Potrebbe lasciare Torino per circa 16 milioni di euro.