Uno dei pilastri dell'Inter in questi ultimi anni è stato il difensore Stefan De Vrij. Il centrale olandese ha guidato la squadra nerazzurra negli ultimi tre anni, dopo essere arrivato a parametro zero dalla Lazio, ed è stato intoccabile prima per Luciano Spalletti e poi per Antonio Conte. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, inevitabilmente, ha attirato l'attenzione di alcuni top club europei. Secondo alcune indiscrezioni l’agente del giocatore, Mino Raiola, nelle ultime ore avrebbe offerto il difensore a diversi club europei, soprattutto in Premier League.

La cessione di De Vrij porterebbe una maxi-plusvalenza

L'Inter in questa sessione di Calciomercato ha dovuto fare un sacrificio sul mercato in uscita, cedendo Achraf Hakimi al Paris Saint Germain. Ora l'intenzione sarebbe quella di non privarsi di altri giocatori importanti della prima squadra, come dichiarato anche dal nuovo allenatore, Simone Inzaghi. Ma in caso di offerte "fuori mercato" non è escluso niente, soprattutto in un momento storico come questo, in cui tutte le società stanno affrontando problemi finanziari.

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare i nerazzurri nelle prossime settimane è proprio Stefan De Vrij. Il difensore classe 1992 ha un contratto in scadenza con l'Inter il prossimo anno (giugno 2023), tuttavia Raiola avrebbe proposto il ventinovenne a diverse squadre inglesi, una su tutte il Tottenham.

Gli Spurs avevano già chiesto informazioni alla società meneghina nei mesi scorsi, senza però mai aprire una reale trattativa, adesso tuttavia i londinesi sembrerebbero alla disperata ricerca di un difensore in vista dell'inizio della nuova stagione calcistica.

L'eventuale cessione di De Vrij può mettere l'Inter in condizione di raggiungere l'obbiettivo prefissato da Suning, ovvero quello di concludere la sessione di mercato con 80 milioni all'attivo.

Stefan è un pilastro dell’Inter e mister Inzaghi lo conosce benissimo, avendolo allenato già alla Lazio, ma la sua cessione potrebbe generare una maxi-plusvalenza per le casse interiste. I nerazzurri lo strappano alla Lazio pagando soltanto 7.3 milioni di commissioni, e il suo peso a bilancio attualmente è di 2.9 milioni. Adesso invece il valore del difensore si aggira sui 40-50 milioni di euro, una cifra decisamente importante considerando anche l'età del giocatore.

Il possibile sostituto

A fronte di una possibile uscita di Stefan De Vrij, Ausilio e Marotta avrebbero già pronto il sostituto. Zinho Vanheusden: è questo il nome del profilo che potrebbe prendere il posto di De Vrij nella futura difesa dell'Inter. I nerazzurri puntano molto sul 21enne belga, per il quale è stato designato un percorso "alla Bastoni". Prestito in un club di Serie A (Zinho è passato al Genoa a titolo temporaneo appena pochi giorni fa) e poi ritorno alla base per conquistarsi il posto da titolare. L’unica incognita per il classe 1999 è legata a un fisico piuttosto delicato (si è già rotto due volte il crociato), però sul talento è impossibile discutere, come prova il fatto che, se non si fosse infortunato, sarebbe andato pure agli Europei con Lukaku e compagni.