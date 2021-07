La Juventus ad inizio agosto avrà a disposizione tutta la rosa. Rientreranno anche i nazionali sudamericani e quelli italiani. Allegri ritroverà quindi Alex Sandro, Cuadrado, Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi e Chiesa. Tra questi almeno due dovrebbero firmare un prolungamento di contratto: Cuadrado fino al 2023 e Chiellini fino a giugno 2022 sembrano i due rinnovi certi. Altro giocatore che va in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione è Federico Bernardeschi, protagonista all'Europeo con la Nazionale italiana. Nelle prossime settimane ci sarà l'incontro fra l'agente sportivo del centrocampista Mino Raiola e la società bianconera per valutare insieme un eventuale prolungamento contrattuale o un addio alla società bianconera.

Il rischio è che il giocatore possa lasciare a parametro zero la Juventus alla fine della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe definirsi anche uno scambio di mercato fra Bernardeschi e Perisic. Una trattativa che sarebbe definita alla pari.

Possibile scambio di mercato fra Bernardeschi e Perisic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire Federico Bernardeschi all'Inter in cambio di Ivan Perisic. Entrambi in scadenza di contratto a giugno 2022 con le rispettive società, sarebbero acquisti utili sia per Massimiliano Allegri che per Simone Inzaghi. Perisic potrebbe essere utile non solo nel settore avanzato ma anche per dare un supporto difensivo.

Bernardeschi sarebbe importante per Inzaghi in quanto avrebbe un calciatore in grado di giocare come centrocampista di fascia ma anche a supporto di una prima punta. Attualmente il centrocampista dell'Inter guadagna 5 milioni di euro a stagione mentre il nazionale italiano 4 milioni di euro a stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando per rinforzare centrocampo e settore avanzato. La prossima settimana potrebbe esserci un passo in avanti nella trattativa per Manuel Locatelli. Attualmente c'è ancora distanza fra l'offerta della Juventus e le richieste del Sassuolo. Altro rinforzo per la mediana bianconera potrebbe essere Miralem Pjanic, che il Barcellona potrebbe lasciar partire in prestito per due anni o eventualmente a parametro zero.

ll centrocampista guadagna circa 8,5 milioni di euro a stagione ma sarebbe disposto ad accettare anche un contratto di circa 6 milioni di euro per trasferirsi nella società bianconera.