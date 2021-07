La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire il primo acquisto del calciomercato estivo. Infatti è atteso a breve l'incontro fra il Sassuolo e la società bianconera per parlare del centrocampista Manuel Locatelli. Attualmente ci sarebbe distanza fra l'offerta della Juventus e le richieste degli emiliani. Non è da scartare la possibilità che i bianconeri inseriscano una percentuale sulla futura rivendita per evitare di spendere una somma cash da circa 40 milioni di euro. La società bianconera però potrebbe regalarsi un altro acquisto sulla mediana, che però potrebbe concretizzarsi solo dopo una cessione.

Il principale indiziato a lasciare Torino è Aaron Ramsey, valutato circa 16 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare Isco. Il Real Madrid sarebbe pronto a cederlo perché non considerato utile al progetto sportivo spagnolo, con Ancelotti che avrebbe chiesto la cessione. Inoltre essendo in scadenza a giugno 2022, venderlo in estate è importante per monetizzare il più possibile da una sua partenza. Isco è gradito molto da Massimiliano Allegri, ma sullo spagnolo ci sarebbe l'interesse anche del Milan.

Possibile sfida di mercato per Isco fra Milan e Juventus

Il Milan cerca un sostituto di Hakan Calhanoglu, trasferitosi a parametro zero all'Inter. Interesserebbe Isco del Real Madrid, che potrebbe lasciare la società spagnola per circa 20 milioni di euro.

Fra l'altro il rapporto professionale fra Milan e gli spagnoli è positivo, avendo di recente trattato la cessione in prestito alla società rossonera di Brahim Diaz. Potrebbe definirsi una sfida di mercato fra Milan e Juventus per Isco, anche se lo spagnolo avrebbe estimatori anche in Inghilterra. Ci sarebbero infatti Everton e Liverpool sul giocatore.

In ogni caso, Isco guadagna circa 20 milioni di euro e potrebbe accontentarsi di un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione.

Il Milan e la Juventus potrebbero sfidarsi sul mercato anche per Kaio Jorge

Il Milan e la Juventus negli ultimi giorni si starebbero sfidando sul mercato per un altro giocatore. Si tratta di Kaio Jorge, punta del Santos in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società brasiliana.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore avrebbe già raggiunto un'intesa su un pre-contratto con la Juventus per un eventuale trasferimento a parametro zero a gennaio 2022.

Non è da scartare la possibilità che la Juventus decida di anticipare l'arrivo in estate di Kaio Jorge, cercando di trovare un'intesa con il Santos sulla valutazione di mercato. Il Santos vorrebbe circa 10 milioni di euro. Probabile però che possa lasciare la società brasiliana per circa 6 milioni di euro.