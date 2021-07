La Juventus è attesa da settimane importanti in tema calciomercato. Di recente l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro professionale di Manuel Locatelli confermando come il nazionale italiano voglia trasferirsi alla Juventus. Bisognerà trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del giocatore. Oltre a Locatelli potrebbe arrivare un altro centrocampista. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Miralem Pjanic, soprattutto nel caso in cui il Barcellona decida di lasciarlo partire a parametro zero.

Anche il centrocampista gradirebbe l'approdo alla Juventus ma la società bianconera dovrà prima cedere un centrocampista. Il giocatore che potrebbe lasciare i bianconeri è Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra. Secondo il giornalista sportivo Carlo Laudisa, su Pjanic ci sarebbe l'Inter, che starebbe valutando la partenza di Brozovic in scadenza di contratto con la società nerazzurra a giugno 2022.

L'Inter potrebbe sfidare la Juventus per Pjanic

"Nei giorni scorsi è accaduto che l’agente sportivo di Pjanic ha bussato alle porte dell’Inter. Brozovic è in scadenza e chiede un contratto alla Calhanoglu, per intenderci, può finire sul mercato e con la sua uscita può puntare su Pjanic". Queste le dichiarazioni di Carlo Laudisa in riferimento alla possibile sfida di mercato fra Inter e Juventus per il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic.

In questo momento il centrocampista preferirebbe il trasferimento alla Juventus ma qualora dovesse tardare l'eventuale cessione di Ramsey, non è da scartare la possibilità che il giocatori valuti un'offerta dell'Inter. Ci sarà molto lavoro da fare nelle prossime settimane per la società bianconera, che sarà impegnata non solo sul mercato ma anche nel rinnovare i contratti dei giocatori in scadenza.

La situazione rinnovi di contratto della Juventus

La Juventus nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare tre importanti rinnovi di contratto. Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado e Paulo Dybala dovrebbero firmare un nuovo contratto con la società bianconera. C'è attesa soprattutto per l'argentino, considerando che sia per l'italiano che per il colombiano l'intesa sarebbe stata già raggiunta da tempo.

L'agente sportivo della punta Jorge Antun è già a Torino e nei prossimi giorni dovrebbe incontrare la Juventus per definire il prolungamento di contratto. Il giocatore dovrebbe andare a guadagnare circa 10 milioni di euro più bonus fino a giugno 2026. La volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme, di conseguenza dovrebbe arrivare l'intesa.