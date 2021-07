La Juventus dovrà necessariamente alleggerire la rosa in vista della prossima stagione. Attualmente fanno parte dell'organico bianconero ben 29 giocatori. Per questo il direttore sportivo Federico Cherubini sta lavorando molto anche per permettere al tecnico Massimiliano Allegri di lavorare con un numero ideale di giocatori per la preparazione estiva. Fra i principali indiziati a lasciare la società bianconera in estate, spiccano sicuramente due giocatori che nella stagione 2020-2021 sono stati in prestito in altre società. Ci si riferisce in particolar modo al difensore Daniele Rugani e al terzino Mattia De Sciglio.

Il primo ha giocato nella prima parte della stagione al Rennes e nella seconda al Cagliari. Il secondo, invece, è stato al Lione, che però alla fine ha deciso di non riscattarlo. Potrebbe però ritornare nella società francese, magari a titolo definitivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Lucas Paqueta, protagonista con la nazionale del Brasile in Coppa America. Il centrocampista del Lione ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro.

Rugani e De Sciglio possibili contropartite tecniche per l'acquisto di Paqueta

La Juventus potrebbe offrire una somma cash di circa 15 milioni di euro più i cartellini di Daniele Rugani e Mattia De Sciglio per l'acquisto di Lucas Paqueta.

Sarebbe il brasiliano il profilo individuato dalla società bianconera per rinforzare ulteriormente il centrocampo. Il classe 1997 è una mezzala di qualità, abile negli inserimenti. Caratteristica non riscontrabile in gran parte dei centrocampisti attualmente nella rosa bianconera, ad eccezione di McKennie. Paqueta è molto simile dal punto di vista tecnico a Ramsey.

L'interesse per il brasiliano dimostrerebbe indirettamente la volontà della società bianconera di cedere il centrocampista gallese.

Anche Aouar interesserebbe alla Juventus

Sempre nel Lione c'è un altro giocatore che interesserebbe alla Juventus. Ci si riferisce a Houssem Aouar, secondo le ultime indiscrezioni di mercato il francese vorrebbe fare una nuova esperienza professionale.

La Juventus già lo scorso Calciomercato estivo avrebbe provato ad acquistarlo, ma il Lione chiedeva una somma importante. Adesso, invece, a causa della pandemia da coronavirus, potrebbe essere acquistato per circa 30 milioni di euro. L'eventuale arrivo di Paqueta o di Aouar sarebbe aggiuntivo a quello di Manuel Locatelli. A tal riguardo, la settimana prossima Sassuolo e Juventus potrebbero incontrarsi per definire l'eventuale trasferimento del centrocampista alla società bianconera.