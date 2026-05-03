Il giornalista Guido Tolomei ha registrato un video sul proprio canale X dedicato all'1 a 1 ottenuto a sorpresa dalla Juventus nel tardo pomeriggio con il già retrocesso Hellas Verona. Ecco le sue parole: "Dopo un primo tempo giocato dalla solita Juve che per status, in teoria, deve per forza vincere questa partita, ma non sta scritto da nessuna parte, nel secondo tempo si prova a fare qualcosa di più, ma è nettamente insufficiente. Facciamo così, magari gli altri la meritano meno di noi, io questo non lo so.

Per quanto mi riguarda mortificanti, indegni, tutto quello che volete voi"

Juve, Tolomei durissimo: 'Questa squadra non merita la qualificazione in Champions League'

Tolomei ha proseguito nel suo esercizio di critica davvero duro sottolineando: "La mia squadra, al netto degli altri, non merita questa qualificazione in Champions League, a maggior ragione in una giornata dove il Milan si ferma a Sassuolo e dove la Juve poteva essere terza. Io non ho parole".

Il giornalista ha concluso tuonando: "Il problema è che si ha sempre più l'idea che la scarsezza sia proprio negli attributi, nella personalità prima che nei piedi. Ribadisco, oggi contro un Hellas Verona già retrocesso, la Juve non riesce a fare meno di così.

E allora a livello di personalità, a livello di aura, a livello di animo, io salvo oggi solo Dusan Vlahovic, tutti gli altri, prima devono essere uomini che calciatori. Vergogna".

Juve, i tifosi rispondono a Tolomei: 'Siamo senza un centrocampo di qualità'

Le parole di Tolomei hanno acceso il dibattito sul web e fra i suoi sostenitori: "Purtroppo siamo senza un centrocampo di qualità. Si gioca sempre sugli esterni Yildiz e Conceicao. Ti bloccano queli e non hai altre soluzioni. Mediana mediocre che purtroppo non da prospettive per il futuro. Thuram non è da Juve e Mckennie può essere una buona riserva" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge. "Peccato mortale…tutti hanno colpe a partire da Bremer (che farebbe bene a concentrarsi sul campo se vuole vincere qualcosa, non con le parole davanti ai microfoni) a Spalletti che inspiegabilmente inserisce un improponibile Miretti e ci fa giocare 25 minuti in dieci".