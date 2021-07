Il Calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo. I dirigenti bianconeri hanno aspettato la fine degli Europei per dare il via alle trattative in entrata. Massimiliano Allegri lavora alla Continassa con un gruppo di giocatori ristretto, mancano ancora tutti i nazionali, e nel frattempo segue con attenzione le mosse di Cherubini e Nedved.

Il primo obiettivo resta Manuel Locatelli del Sassuolo, ieri l’incontro tra le parti è stato abbastanza interlocutorio. I bianconeri continuano ad offrire circa 30 milioni di euro, ma vogliono il centrocampista in prestito con diritto di riscatto in modo da rimandare il pagamento della cifra.

L’idea non piace al Sassuolo che nel frattempo avrebbe ricevuto un’offerta dall’Arsenal di 40 milioni. La trattativa è quindi lontana dal chiudersi, anche se il ragazzo avrebbe scelto la Juve come prossima destinazione e questo può far pendere la bilancia verso i bianconeri.

Gabriel Jesus colpo quasi impossibile per il calciomercato della Juventus

La telenovela per il regista azzurro continuerà, mentre c’è una possibile trattativa che potrebbe essersi fermata sul nascere: è quella per portare Gabriel Jesus alla Juventus, l’attaccante brasiliano non è un titolare con Pep Guardiola, ha 24 anni e potrebbe anche pensare di cambiare aria. Il profilo è giusto per la Vecchia Signora che un attaccante centrale in alternativa ad Alvaro Morata lo vorrebbe avere in rosa.

Infine a quanto pare c’è il gradimento di Allegri per il giocatore.

Il problema è che la valutazione del Manchester City per il cartellino del carioca sarebbe di 50 milioni di euro. Troppi per la Juventus che una cifra del genere non è disposta a metterla sul piatto per Locatelli, obiettivo numero uno del mercato, e quindi non lo dovrebbe fare nemmeno per Gabriel Jesus.

Qualche spiraglio potrebbe aprirsi se Guardiola dovesse riuscire ad acquistare Harry Kane, ma gli incastri sono davvero troppi per dire che la trattativa per il brasiliano sia in qualche modo praticabile.

Pjanic potrebbe tornare a zero

Per una pista che si complica e non poco, ce ne sarebbe un’altra che invece potrebbe prendere quota.

Massimiliano Allegri vuole qualità nel centrocampo della sua prossima Juve, così oltre a Locatelli potrebbe tornare alla Continassa Miralem Pajnic, vero e proprio pupillo del tecnico livornese che nella sua prima avventura a Torino gli ha affidato le chiavi del centrocampo. Il percorso in Spagna dell'ex di turno sembra già finita e il Barcellona pur di liberarsi dell’ingaggio del regista potrebbe cederlo gratis. Pjanic piace anche all’Inter, ma avrebbe già dato la sua preferenza al ritorno alla Juventus anziché a un’avventura in nerazzurro.