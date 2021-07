La Juventus ancora non ha ufficializzato acquisti. La società bianconera in questi giorni è al lavoro soprattutto per rinforzare il centrocampo. Il profilo individuato per la mediana è quello di Manuel Locatelli, come ha anche confermato il giornalista sportivo Luca Marchetti. L'esperto di mercato ha sottolineato che Sassuolo e Juventus non hanno ancora stabilito un incontro per discutere dell'eventuale trasferimento di Locatelli in bianconero. Marchetti ha spiegato che probabilmente si aspetterà la fine dell'Europeo per coinvolgere direttamente anche il giocatore.

Ha poi parlato anche delle altre società, in particolar modo del Milan, vicino all'acquisto di Giroud. Marchetti ha confermato inoltre che Calabria firmerà il rinnovo contrattuale con la società rossonera fino a giugno 2025 e che la Roma dovrebbe ufficializzare a giorni prima l'acquisto di Rui Patricio e poi quello del terzino Bensebaini.

'La Juve non ha fissato un incontro per Locatelli'

"La Juventus non ha ancora stabilito un giorno per l'incontro per Manuel Locatelli con il Sassuolo, a questo punto possibile che si aspetti di poter coinvolgere anche il centrocampista. E visto che siamo arrivati in finale all'Europeo, si aspetterà che si concluda, così sapremo se sarà campione d'Europa". Queste le dichiarazioni di Luca Marchetti in riferimento alla trattativa di mercato che riguarda Locatelli, con il giocatore che dovrebbe trasferirsi dal Sassuolo alla Juventus.

A tal riguardo sono arrivate le dichiarazioni dell'amministratore delegato della società emiliana Carnevali, che ha in qualche modo confermato le considerazioni dell'esperto di mercato. Si aspetterà la fine dell'Europeo per ritornare a discutere di Locatelli e del suo possibile trasferimento in maglia bianconera.

Il mercato della Serie A

Il giornalista sportivo Luca Marchetti ha parlato anche del mercato delle altre società di Serie A. Riguardo l'Inter ha dichiarato che si starebbe lavorando all'acquisto di Hector Bellerin come possibile sostituto di Hakimi, trasferitosi recentemente al Paris Saint Germain. Riguardo la Lazio invece è stato praticamente definito il ritorno di Felipe Anderson, che arriva gratis dal West Ham, anche se la società inglese si è riservata il 50% della futura rivendita del centrocampista brasiliano.

Si attende inoltre l'ufficialità dell'ingaggio a parametro zero del terzino destro Hysaj. Per quanto riguarda invece il Verona, si è rinforzato con il centrocampista proveniente dall'Anversa Martin Hongla.