Il Milan nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare altri importanti acquisti dopo quello di Sandro Tonali. A tal riguardo, il centrocampista è stato acquistato a titolo definitivo dal Brescia per circa 10 milioni di euro, più il cartellino del trequartista della Primavera rossonera Olzer. Dopo il centrocampista si aspettano novità importanti per Giroud e Brahim Diaz. La punta francese avrebbe già un'intesa con la società rossonera per un contratto di due anni a 3,5 milioni di euro a stagione. Lo spagnolo dovrebbe invece arrivare in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto per il Real Madrid.

Il Milan dovrà risolvere nelle prossime settimane anche la situazione contrattuale del centrocampista Frank Kessié, che sarà impegnato con la Costa d'Avorio alle Olimpiadi. Il giocatore è in scadenza a giugno 2022, c'è quindi il rischio di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Attualmente però ci sarebbe distanza fra offerta di prolungamento del contratto da parte del Milan (da circa quattro milioni a stagione più bonus) e le richieste del giocatore (circa sei milioni di euro a stagione). A parlare dell'argomento è stato l'opinionista tifoso del Milan Matteo Colturani, che ha sottolineato come sia stato troppo celebrato Kessié.

'Questo è il momento giusto per cedere Kessié'

'Non capisco gli elogi a Kessié, visto che ha tanto mercato, questo è il momento giusto per cederlo". Queste le dichiarazioni di Matteo Colturani in riferimento al rinnovo di contratto del centrocampista ivoriano e ad una sua possibile cessione in caso di mancata intesa contrattuale con il Milan.

Lo stesso opinionista ha aggiunto: "Kessié mi ricorda De Jong, un mezzo giocatore: bravo in fase di interdizione, ha un rendimento costante, ma non ribalta le azioni, non rifinisce e fa pochi gol. Per sostituirlo basta prendere uno forte fisicamente come lui". Il centrocampista ivoriano ha molto mercato, piace infatti a diverse società europee.

La Juventus sarebbe interessata al centrocampista Kessié

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un interesse concreto della Juventus. Kessié piace molto al tecnico Massimiliano Allegri. Il suo arrivo però potrebbe concretizzarsi solo a parametro zero. La società bianconera, infatti, durante il Calciomercato estivo dovrebbe rinforzare il centrocampo con Manuel Locatelli. Un acquisto che potrebbe costare circa 40 milioni di euro e che non dovrebbe permettere altri investimenti pesanti sulla mediana. L'eventuale arrivo di un secondo centrocampista per la società bianconera potrebbe concretizzarsi solo se si dovesse presentare un'occasione di mercato.