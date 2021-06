Il mercato del Milan durante questa estate si muoverà anche in uscita. In rosa ci sono alcuni giocatori che non hanno convinto del tutto. Uno degli uomini che sembra avere la valigia in mano è Samuel Castillejo, esterno d’attacco che ha appena concluso una stagione molto deludente a livello statistico e non solo. Lo spagnolo è stato a tutti gli effetti il peggiore esterno della rosa di Stefano Pioli con ventisette presenze in Serie A, solo dodici da titolare, un gol e un assist. Meglio di lui ha fatto anche il giovanissimo Hauge con due reti in campionato nei pochi minuti che gli ha regalato l'allenatore rossonero, senza contare che lo scandinavo il meglio lo ha dato in Europa League.

Gli altri in confronto all’ex Villareal sono stati assoluti protagonisti: Rebic ha segnato undici reti e fornito 7 assist, sei gol e sei passaggi decisivi per Leao, mentre Saelemaekers, oltre alla corsa continua, ha anche mandato in rete i compagni sette volte, due invece i gol.

Castillejo potrebbe essere ceduto al Betis Siviglia

Le porte dell’addio al Milan per Castillejo sembrano così spalancarsi, ma di sicuro il giocatore non dovrebbe far molta fatica a trovare squadra. Il club spagnolo del Betis Siviglia vorrebbe riportarlo in Spagna: i rossoneri avrebbero già fissato il prezzo del cartellino dell’iberico tra i 5 e i 10 milioni di euro.

L’offerta giusta ancora non è arrivata, la stampa internazionale parla di un possibile scambio tra il Diavolo e il Betis con Castillejo in Spagna e Fekir in Italia, ma Maldini dovrebbe aggiungere più di 10 milioni e al momento non sembra una pista percorribile.

Senza contare che per il post Calhanoglu sembrano più calde altre piste, come quella che porta a Dani Ceballos del Real Madrid.

I possibili sostituti di Castillejo

In caso di partenza dello spagnolo, pagato oltre 20 milioni nel 2018 dal Villareal, Maldini si muoverà per trovare un sostituto. Un nome interessante sembra essere Cengiz Under della Roma con i rossoneri che avrebbero già parlato con l'entourage del turco nelle ultime settimane.

Difficile che l'esterno possa rientrare nei piani di Mourinho e così potrebbe diventare operazione fattibile, e anche low cost.

Uno invece il sogno nel cassetto che però costa molto. Si chiama Domenico Berardi, è cresciuto tantissimo al Sassuolo e adesso sembra davvero pronto al salto di qualità. In casa Milan stravedono per il suo talento, ma il costo del cartellino sarebbe di 40 milioni di euro.

Tra l’altro i neroverdi non avrebbero fretta o necessità di venderlo, visto che dovrebbero incassare una grossa cifra dall’addio di Locatelli.