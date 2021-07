Tutto fermo ma solo apparentemente nel mercato estivo del Crotone. La società calabrese nella giornata dell'8 luglio darà il via alle visite mediche prima di affrontare, dal giorno successivo, il ritiro estivo di Trepidò. Diverse le incognite della rosa, che ad oggi ha visto arrivare solamente il difensore Davide Mondonico e il portiere Gianluca Saro. In settimana potrebbero esserci novità sul fronte cessioni, con Nwankwo Simy vicino all'Udinese e Junior Messias che potrebbe finire alla Salernitana. In entrata il nome più accostato ai rossoblù sarebbe quello di Andrea La Mantia, attaccante dell'Empoli.

Crotone, pronte due cessioni

Se in entrata si dovrebbe attendere ancora alcuni giorni per registrare qualche acquisto, in uscita potrebbe essere una settimana fondamentale per le cessioni di Nwankwo Simy e Junior Messias. I due calciatori, corteggiati da diverse formazioni, potrebbero partire per permettere alla società di fare cassa. Sulla punta nigeriana nelle ultime ore sarebbe piombata l'Udinese alla ricerca di un attaccante di grande presenza in area di rigore. Più defilate rimarrebbero Fiorentina e Lazio. Anche per Junior Messias il futuro dovrebbe essere con una maglia diversa da quella del Crotone. Sarebbe infatti importante il corteggiamento della Salernitana, formazione neopromossa che potrebbe affondare il colpo.

Per il brasiliano servirà però un'offerta importante anche alla luce del suo contratto con i calabresi in scadenza il 30 giugno 2024.

Crotone, La Mantia per l'attacco

A rafforzare il reparto avanzato del Crotone che andrà di fatto ricostruito potrebbe essere Andrea La Mantia. Il calciatore dell'Empoli, protagonista dell'ultimo torneo cadetto con i toscani, non sembrebbe rientrare nei piani del club.

Per lui il futuro potrebbe essere ancora in Serie B. Il Crotone che già lo aveva seguito in passato dopo avere sondato il terreno senza successo con la Sampdoria per Ernesto Torregrossa avrebbe virato sul calciatore dell'Empoli. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi anche con la formula del prestito. Nell'ultima stagione per Andrea La Mantia sono giunte 34 presenze con 11 reti, facendo da spalla ideale a Leonardo Mancuso, autore a sua volta di 37 presenze e 20 reti.

Le altre operazioni

Tra le altre possibili operazioni del Crotone potrebbe concretizzarsi la cessione del portiere Gian Marco Crespi al Padova. Dopo l'arrivo in Calabria di Gianluca Saro, il giovane ex Gozzano potrebbe essere girato in prestito al club biancoscudato per maturare esperienza. In entrata, salvo sorprese, dovrebbe fare il suo ritorno a Crotone dopo due stagioni in prestito alla Reggiana l'attaccante Augustus Kargbo. Per lui si sarebbe palesato anche l'interessamento del Perugia. In arrivo potrebbe esserci un difensore, bocche cucine sul nome, ma con gli indizi che porterebbero ad un calciatore di Serie C.