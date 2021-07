Intanto, la Juventus si è ritrovata il 14 luglio al J Medical per iniziare le visite mediche in previsione della preparazione estiva. Già dal giorno successivo Allegri ha organizzato due sedute d'allenamento per la rosa bianconera, formata da pochi giocatori della prima squadra e da tanti giovani dell'under 23 e della Primavera bianconera. Tanti infatti hanno partecipato recentemente alla Coppa America e all'Europeo e, di conseguenza, arriveranno gradualmente nelle prossime settimane. Da inizio agosto Allegri dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione.

