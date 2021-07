La Juventus è attesa da una settimana che potrebbe rivelarsi molto importante in tema Calciomercato. La società bianconera, infatti, è al lavoro per definire alcuni rinnovi contrattuali (in primis quelli di Dybala e Chiellini). Potrebbe incontrare di nuovo il Sassuolo per trovare un'intesa economica sul cartellino di Manuel Locatelli, che piace molto ai bianconeri come rinforzo a centrocampo. Attualmente ci sarebbe troppa distanza fra offerta della Juventus e richieste del Sassuolo. I bianconeri non vorrebbero andare oltre i 30 milioni, gli emiliani, invece, chiedono 40 milioni per il cartellino del nazionale italiano.

Intanto, però, la Juventus sta lavorando anche ad altri rinforzi per il centrocampo e la trequarti. Il tecnico Massimiliano Allegri, la prossima stagione, potrebbe schierare come schema principale il 4-2-3-1. Per questo starebbe valutando l'acquisto di un trequartista centrale, bravo negli inserimenti ma che possa dare garanzie di equilibrio alla squadra. Piace molto Donny Van de Beek, trequartista del Manchester United considerato una riserva dalla società inglese. Il Manchester United potrebbe offrirlo alla Juventus in cambio del cartellino di Adrien Rabiot.

Rabiot potrebbe finire al Manchester United in cambio di Van de Beek

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Manchester United e Juventus potrebbero definire uno scambio di mercato che porterebbe a Torino Donny Van de Beek e, in Inghilterra, Adrien Rabiot.

Una trattativa che sarebbe definita alla pari, considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. La società bianconera andrebbe a scrivere a bilancio un'importante plusvalenza finanziaria in quanto Rabiot è arrivato a Torino nell'estate 2019 a parametro zero. L'eventuale arrivo di Van de Beek alla Juventus agevolerebbe ulteriormente la cessione di Ramsey che non sarebbe considerato utile al progetto sportivo bianconero.

Non sarà, però, semplice trovare società interessate al giocatore, non tanto per la qualità, quanto per l'ingaggio che percepisce il gallese. Guadagna, infatti, circa sette milioni di euro, stipendio che risulta pesante anche per le società inglesi.

Il mercato della Juventus

Negli ultimi giorni, si è parlato anche del possibile trasferimento di Aaron Ramsey al Barcellona in cambio di Miralem Pjanic.

Il centrocampista della società catalana sarebbe considerato cedibile e potrebbe lasciare la Spagna in prestito. L'eventuale arrivo di Pjanic si aggiungerebbe a quello di Locatelli, anche se, come già accennato, la trattativa fra Sassuolo e Juventus prosegue ed attualmente è lontana da una definizione. Si attende anche l'arrivo di un quarto attaccante. Il preferito sembra essere Kaio Jorge del Santos.