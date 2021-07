Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala potrebbero quindi avere un'alternativa nella prossima stagione, magari con caratteristiche tecniche diverse rispetto a loro. Si è parlato di un interesse concreto per Kaio Jorge , punta del Santos in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società brasiliana. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera starebbe valutando anche l'acquisto di Eldor Shomurodov . Ad alimentare tale voci di mercato è stato proprio il giocatore, che in un'intervista ha dichiarato che in futuro gli piacerebbe giocare con la Juventus .

La Juventus nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare alcuni importanti acquisti. La società bianconera è al lavoro in particolar modo per rinforzare il centrocampo, considerato uno dei settori meno qualitativi della squadra. Si cerca quindi un giocatore abile nell'impostazione ma che sappia verticalizzare anche verso le punte. Il preferito sembra essere Manuel Locatelli, che potrebbe lasciare il Sassuolo per circa 40 milioni di euro. La Juventus dovrà acquistare anche una quarta punta, considerando che attualmente sono solo tre i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per il settore avanzato.

