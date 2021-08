La Serie A 2021-2022 vedrà nuovamente protagonisti dei tecnici importanti che nelle ultime stagioni erano rimasti fermi. Tra questi ci sono soprattutto Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, i quali ripartiranno rispettivamente da Napoli e Lazio. È ritornata anche una vecchia conoscenza del campionato italiano, José Mourinho, che nella stagione 2009-2010 ha conquistato il Triplete con l'Inter. Adesso è alla Roma.

A proposito dei nerazzurri, dopo lo scudetto conquistato nel maggio del 2021, Antonio Conte ha lasciato la squadra ed è stato sostituito da Simone Inzaghi.

Il tecnico leccese attualmente è senza panchina. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, prossimamente potrebbe essere contattato dall'Arsenal che starebbe pensando a lui come eventuale sostituto di Mikel Arteta.

L'allenatore spagnolo ha iniziato male la nuova stagione dopo un 2020-2021 avaro di soddisfazioni per i londinesi. Lo 0-2 subito contro il neopromosso Brentford lascia intendere le difficoltà attuali dell'Arsenal. La permanenza di Arteta a Londra potrebbe passare dal match di Premier League di domenica 22 agosto alle ore 17:30 contro il Chelsea.

Conte potrebbe sostituire Arteta all'Arsenal

In caso di prestazione deludente e di un'eventuale sconfitta contro il Chelsea, l'Arsenal potrebbe decidere di esonerare Mikel Arteta.

A questo punto Antonio Conte potrebbe essere il profilo ideale per i vertici del club britannico per la sostituzione.

L'allenatore leccese, infatti, è considerato uno dei migliori a livello europeo, essendo riuscito a conquistare diversi campionati nazionali non solo in Italia (con Juventus e Inter), ma anche in Inghilterra con il Chelsea.

L'ex Inter sarebbe allettato da una nuova esperienza in Premier League, giacché non ha mai nascosto di essersi trovato bene a Londra durante la sua avventura al Chelsea.

I successi da tecnico di Antonio Conte

Antonio Conte è stato un giocatore vincente. Lo dimostrano i numerosi trofei conquistati con la Juventus, fra cui spiccano anche la Champions League e la Coppa Intercontinentale.

Da tecnico ha vinto tre scudetti e due Supercoppe italiane con la Juventus, un campionato con l'Inter ed uno inglese con il Chelsea, oltre ad una Coppa d'Inghilterra.

Si tratta di un tecnico che ha dimostrato di essere vincente, ma anche di essere in grado di valorizzare i giocatori che ha a disposizione. Un eventuale passaggio all'Arsenal potrebbe dargli l'opportunità di tornare a primeggiare, tenendo conto dell'organico della squadra londinese. Probabilmente non sarà semplice imporsi fin da subito, poiché in Inghilterra ci sono diverse avversarie di alto livello quali Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea e Tottenham.