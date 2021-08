La Juventus è attesa da giorni importanti in tema mercato. Nelle prossime ore potrebbe essere definito il trasferimento di Manuel Locatelli alla società bianconera. Sembra infatti che il Sassuolo e la Juventus abbiano trovato l'intesa sulla valutazione di mercato del nazionale italiano. I bianconeri avrebbero incrementato l'offerta da 30 a 35 milioni di euro, somma che dovrebbe essere pagata in due stagioni. Il giocatore, infatti, dovrebbe arrivare in prestito annuale con obbligo di riscatto. Da definire se tale obbligo sia con un'eventuale condizione, che potrebbe essere quella della qualificazione alla prossima edizione della Champions League per la Juventus.

Intanto, Manuel Locatelli continua a lanciare segnali importanti in merito ad una volontà evidente di trasferirsi in bianconero. Il nazionale italiano ha infatti messo un mi piace ad una foto su Instagram di una pagina non ufficiale della Juventus che lo ritrae con la maglia d'allenamento della società bianconera. Locatelli potrebbe essere già a disposizione per la trasferta della Juventus contro l'Udinese alla Dacia Arena nel match della prima giornata di campionato, prevista domenica 22 agosto alle ore 18:00.

Locatelli nelle prossime ore potrebbe trasferirsi in bianconero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe definire le prossime ore l'acquisto di Manuel Locatelli. Un acquisto che potrebbe concretizzarsi per un totale di 35 milioni di euro.

Il nazionale italiano dovrebbe sottoscrivere un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026. Locatelli potrebbe essere l'unico acquisto a centrocampo anche in considerazione del fatto che Aaron Ramsey difficilmente sarà ceduto. Il gallese è stato elogiato da Massimiliano Allegri per le prestazioni offerte contro il Barcellona e l'Atalanta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo il tecnico toscano, infatti, Ramsey può giocare mediano davanti alla difesa. Il match contro l'Udinese ci dirà quanto il gallese potrà essere utile ai bianconeri in questa stagione. Potrebbe essere a disposizione anche Kaio Jorge, attualmente in quarantena dopo essere stato acquistato dal Santos.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per alleggerire la rosa bianconera. L'obiettivo infatti è cedere quei giocatori che hanno bisogno di raccogliere minutaggio per fare il definitivo salto di qualità. Fra questi spicca Radu Dragusin, che difficilmente rimarrà come quinto centrale. Il 19enne dovrebbe infatti trasferirsi in prestito al Cagliari. Il suo sostituto potrebbe essere Koni De Winter, che ha dimostrato nelle amichevoli estive di poter giocare non solo come difensore centrale ma anche come terzino destro.