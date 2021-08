La Juventus è già al lavoro in previsione prossima stagione quando probabilmente non avrà più in rosa Cristiano Ronaldo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il portoghese potrebbe lasciare la società bianconera già durante questo Calciomercato estivo. Ci sarebbe infatti il Real Madrid interessato al giocatore. La Juventus potrebbe acquistare Erling Haaaland nel 2022, considerando che si attiverà una clausola rescissoria da circa 75 milioni di euro. Il giocatore però interesse anche ad altre società, che quindi potrebbero sfidarsi per l'acquisto del giocatore del Borussia Dortmund.

Fra queste spicca il Barcellona, che avrebbe provato ad acquistarlo già durante questo calciomercato estivo. I catalani avrebbero offerto una somma cash più il cartellino di Dembélé per Haaland. La società tedesca però lo considera incedibile durante questo calciomercato estivo e avrebbe rifiutato l'offerta.

Possibile offerta del Barcellona per Haaland

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola, il Barcellona avrebbe provato ad acquistare Erling Haaland durante il calciomercato estivo ed avrebbe offerto una somma cash più il cartellino del centrocampista francese Dembélé. Il Borussia Dortmund avrebbe rifiutato l'offerta perché considera incedibile la punta norvegese e perché non vorrebbe contropartite tecniche ma solo cash.

Probabile però che Haaland diventi un pezzo pregiato del mercato la prossima stagione, quando si attiverà sul suo contratto la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Potrebbero sfidarsi Barcellona, Bayern Monaco e Juventus per il giocatore norvegese, considerando che il Manchester City dovrebbe acquistare Harry Kane, il Real Madrid, Mbappé e il Chelsea ha già ufficializzato l'arrivo di Lukaku.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

La Juventus, però, in caso di cessione di Cristiano Ronaldo, potrebbe decidere di rinforzare il settore avanzato con un'altra punta già durante questo calciomercato estivo. Potrebbe infatti valutare l'acquisto di un giocatore di qualità in prestito con diritto di riscatto. Si parla di un interesse concreto per Mauro Icardi del Paris Saint Germain e per Gabriel Jesus del Manchester City.

Tutti giocatori che potrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 60 milioni di euro. Entrambi i giocatori hanno un stipendio sostenibile dalla Juventus, anche in considerazione del fatto che l'eventuale addio di Cristiano Ronaldo alleggerirebbe il monte ingaggi di circa 30 milioni di euro netti a stagione. Mauro Icardi, attualmente, guadagna circa 10 milioni di euro a stagione, Gabriel Jesus, invece, ha un ingaggio di circa 5 milioni di euro a stagione.