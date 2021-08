Sono giorni frenetici per il Calciomercato italiano, anche in Serie B. Tanti club stanno investendo e stanno concretizzando trattative che sembravano solo semplici voci di mercato. Tra queste, ad esempio, quella che portava bomber Alfredo Donnarumma alla Ternana: pareva una delle tante voci che si accavallano in questo periodo e invece è andata in porto. Il Brescia ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto il bomber alla neopromossa Ternana che così si è assicurata un calciatore di caratura per la categoria.

Fra questi affari 'insperati' se ne potrebbe verificare un altro: Palacio al Como, club neopromosso in serie B.

Palacio, tanti lo vogliono e spunta il Como

Una delle telenovele che stanno appassionando di più i tifosi è quella relativa a Rodrigo Palacio. L'attaccante ex Bologna, svincolatosi dai felsinei, è alla ricerca di una nuova squadra. Se in Serie A le proposte per lui scarseggiano, in Serie B si sono mosse invece diverse società per chiedere informazioni all'attaccante. Tra queste vi sono il Pisa e la Reggina, entrambe pronte a investire seriamente per rafforzare le rispettive squadre, basti pensare che il Pisa al momento è la terza società che ha speso di più nel calciomercato di tutta la Serie B.

Tra i due litiganti, però, il terzo gode. Clamorosamente, il neopromosso Como parrebbe vicino a chiudere l'affare Palacio.

Sembra proprio la squadra lombarda ad avere maggiore chance di portare a casa un acquisto di indiscusso valore per la Serie B.

Sullo sfondo vi è anche il Brescia: Inzaghi vorrebbe creare un attacco con Moreo, appena acquistato, e Palacio pronto ad inventare. La conoscenza pregressa tra mister Inzaghi e Palacio potrebbe agevolare la trattativa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma, Palacio tiene in ansia vari club e nei prossimi giorni dovrà decidere del suo futuro dando una risposta ufficiale.

Le altre trattative di calciomercato di Serie B

Il Cosenza attende la risposta dal fantasista El Ammochi, un suo acquisto farebbe sicuramente molto comodo a mister Zaffaroni che cerca un calciatore offensivo con le sue caratteristiche.

Il Lecce e il Frosinone lavorano ad uno scambio tra Mancosu e Ciano, due bandiere delle rispettive squadre.

Importante affondo del Monza per Ounas attaccante del Napoli. Il club partenopeo sembrava allettato dalla proposta dei brianzoli (16 milioni tra quota fissa e bonus facilmente raggiungibili), ma pare che il giocatore preferisca restare in Serie A. In alternativa, Galliani sta pensando ad un altro nome pesante per l'attacco della squadra affidata a mister Giovanni Stroppa: Nzola, attaccante dello Spezia.

In alternativa a Palacio il Pisa per l'attacco starebbe pensando a Pietro Iemmello, ex attaccante, tra gli altri, del Perugia e del Foggia.