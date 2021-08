La Juventus ha ufficializzato nei giorni scorsi gli acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli. Due acquisti importanti, il brasiliano come alternativa nel settore avanzato, il secondo come titolare a centrocampo. La società bianconera, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbe ulteriormente rinforzarsi, ma molto dipenderà anche dalle cessioni che riuscirà ad effettuare. Intanto, dallo store ufficiale della società bianconera si possono già acquistare le maglie personalizzate dei nuovi acquisti. Sorprende, però, l'assenza di quelle dei vari De Sciglio, Rugani e Pellegrini.

Per gran parte degli addetti ai lavori, questo rappresenta un segnale di mercato. I tre giocatori, infatti, non hanno la certezza di essere confermati, e se dovesse arrivare un'offerta potrebbero essere ceduti. Di certo, il terzino ex Lione rimane un giocatore molto apprezzato da Massimiliano Allegri. È stato lui a volere il suo acquisto nella sua prima esperienza da tecnico bianconero. La sua duttilità può risultare utile ai bianconeri. Diversa invece è la posizione di Rugani e Pellegrini. Soprattutto il terzino sinistro potrebbe essere ceduto in prestito per maturare esperienza.

Potrebbero essere ceduti De Sciglio, Rugani e Pellegrini

La Juventus ha ritirato dallo store le maglie personalizzate di De Sciglio, Rugani e Pellegrini.

Una decisione che sembra voler significare la cedibilità dei tre giocatori. D'altronde, non sono considerati dei titolari e in caso di offerta potrebbero partire. Per Rugani si parla infatti di un interesse concreto di Napoli e Lazio, alla ricerca di un rinforzo importante in difesa. Probabile, invece, che solo uno fra De Sciglio e Pellegrini, rispettivamente le alternative a Danilo e Alex Sandro, possa partire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ex Lione, però, può giocare su entrambi le fasce difensive e proprio per questo ha più probabilità di rimanere rispetto al nazionale under 21 italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus in questi ultimi giorni di mercato, lavora anche alla cessione di alcuni giovani per permettere loro di giocare con più continuità. Dopo la partenza di Frabotta, Di Pardo, Felix Correia e Rafia, potrebbe toccare anche a Ranocchia lasciare la società bianconera.

Il classe 2001 potrebbe trasferirsi al Vicenza, in Serie B. Possibile, invece, il trasferimento in prestito per Radu Dragusin, che potrebbe andare a giocare titolare in Serie A. Ci sarebbe infatti l'interesse concreto del Cagliari.