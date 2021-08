Non inizia nel migliore dei modi la strada che porterà il Milan lunedì 23 agosto ad esordire in Serie A contro la Sampdoria. Si è infatti fermato per un infortunio il centrocampista centrale, titolare inamovbile, Kessié. La notizia è importante perché nel 4-2-3-1 non c’è un sostituto con le caratteristiche del giocatore nato in Costa D’Avorio. Ci sarebbe Pobega che però è poco abituato a giocare a due in mezzo al campo.

Infortunio Kessié: per quante partite lo perde il Milan

L'infortunio di Kessié potrebbe anche essere abbastanza grave. Oggi il giocatore è stato sottoposto agli esami strumentali del caso i quali hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della gamba.

Nei prossimi giorni inizierà il lavoro di recupero, ma appare abbastanza probabile che il giocatore non possa scendere in campo contro la Sampdoria e anche la seconda giornata di campionato, contro il Cagliari, sarebbe a forte rischio.

Per fortuna di Pioli e di tutto il Milan, la Serie A subito dopo si fermerà per due settimane a causa degli impegni delle Nazionali per le qualificazioni ai prossimi Campionati Mondiali di Qatar 2022. A quel punto, se la lesione non sarà molto grave, Kessié potrà recuperare con calma e cercare di tornare a disposizione contro la Lazio nel primo big match dei rossoneri della stagione, subito dopo arriverà invece la sfida alla Juventus..

Anche Ibrahimovic ko con la Sampdoria

L’assenza del perno centrale non sarà l’unica per il Milan contro la Sampdoria e il Cagliari. In attacco, infatti, non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, lo svedese sta recuperando dall’infortunio al ginocchio di inizio giugno. Dopo l’operazione, il campione scandinavo si è subito messo al lavoro, ma lo staff medico non gli ha ancora dato il via libera per rientrare e così la sua preparazione estiva è stata svolta tutta lontana dal gruppo.

L’attaccante spera, come Kessié, di rientrare contro la Lazio, quando Pioli potrebbe così riavere tutta la rosa a disposizione. Magari con qualche innesto in più. Oggi è in programma l’incontro tra la Roma e l’agente di Florenzi per sbloccare l’approdo a Milanello dell’esterno campione d’Europa con la maglia azzurra. Poi si cercherà di completare anche l’operazione Adli con il Bordeuax, con il giocatore che avrebbe già trovato l’accordo con Maldini.

Infine, scatterà l’assalto finale al trequartista con Ilicic che scala posizioni, sperando che l’Atalanta abbassi le richieste. Molto dipenderà dal giocatore e da Gasperini che, dopo un recente colloquio, sembrano essersi riavvicinati.