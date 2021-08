La Juventus ha confermato Szczęsny come portiere della prossima stagione. Una segnale di fiducia importante da parte della società bianconera nei confronti del nazionale della Polonia, dopo le indiscrezioni di mercato di qualche settimana fa che parlavano di un interesse concreto per Donnarumma. Alla fine il nazionale italiano si è trasferito a parametro zero al Paris Saint Germain. Alla Juventus rispetto alla scorsa stagione è cambiato il secondo portiere, Gianluigi Buffon, che è stato sostituito da Mattia Perin. Il 43enne non ha rinnovato il suo contratto con la società bianconera in scadenza a giugno 2022 iniziando per una nuova esperienza professionale in Serie B con il Parma.

La sua carriera professionale è partita proprio dagli emiliani, una decisione romantica con l'obiettivo di raggiungere la promozione in Serie A. Di recente è stato intervistato dal giornale Repubblica e ha parlato della decisione di trasferirsi al Parma ma anche del suo futuro professionale una volta finita la sua carriera da giocatore professionista.

Gianluigi Buffon sul suo futuro professionale

"La Juventus sta benone, gode di ottima salute e ha un grande portiere. Io non ho smesso perché mi sento un artista che coltiva il desiderio di mettere in mostra il gesto per appagamento personale". Queste alcune delle dichiarazioni di Gianluigi Buffon. Il portiere 43enne ha parlato anche del suo futuro professionale post Parma.

Ha infatti dichiarato: "Non ho nessun accordo con la Juventus per fare qualcosa in società in futuro". Ha poi parlato del suo ritorno in Serie B dopo esserci stato nel 2006 a 28 anni con la Juventus. Ha poi aggiunto: "Potrei giocare anche in prima categoria, non cambierebbe il mio valore". Parole importanti che testimoniano la volontà di continuare ad essere protagonista da parte di Buffon.

Anche perché oltre all'obiettivo di ritornare in Serie A con il Parma, Buffon ha anche quello di partecipare ai mondiali in Qatar previsti a dicembre 2022. Non è un caso che abbia firmato un contratto di due anni con la società emiliana.

Il mercato della Juventus

L'addio di Buffon non è stato gradito da molti tifosi bianconeri, alcuni pensavano infatti che il portiere potesse chiudere la carriera in bianconero.

La volontà di giocare titolare ha portato Buffon a considerare l'offerta del Parma. La società bianconera però ha voluto confermare come secondo di Szczęsny Mattia Perin, nonostante l'interesse concreto di alcune società. Dopo l'ottima stagione disputata in prestito al Genoa, l'attuale secondo portiere proverà a dimostrare il suo valore nella società bianconera.