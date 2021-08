La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili per la prossima stagione. La crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus che sta riguardando anche il mondo dal calcio sta condizionando le strategie di investimento della società bianconera, che sta cercando di finanziare gli acquisti tramite le cessioni. Intanto nei prossimi giorni sarà ufficializzato l'acquisto di Kaio Jorge, che ha già effettuato le visite mediche. La prossima settimana dovrebbe far ritorno a Torino per iniziare ad allenarsi con la rosa bianconera.

Intanto si attende solo l'ufficialità per le cessione di Merih Demiral all'Atalanta. Il difensore dovrebbe trasferirsi nella società bergamasca in prestito con diritto di riscatto per un totale di 28 milioni di euro. La società bianconera starebbe già lavorando al sostituto del difensore. L'obiettivo è non spendere molto, considerando che il nuovo acquisto sarà il quarto centrale della rosa bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando German Pezzella della Fiorentina.

Pezzella possibile acquisto

La Juventus avrebbe individuato in German Pezzella un possibile rinforzo difensivo. Con la cessione di Demiral all'Atalanta, la società bianconera vorrebbe acquistare un nuovo difensore che vada ad aggiungersi ai vari Bonucci, de Ligt, Chiellini, Rugani e Dragusin.

L'argentino potrebbe rappresentare un ottimo investimento anche in considerazione del fatto che sarebbe valutato dalla Fiorentina poco meno di 10 milioni di euro. D'altronde è in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società toscana e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale. Si era parlato di un interesse concreto della Juventus per Nikola Milenkovic ma la Fiorentina vuole circa 20 milioni di euro per il difensore, nonostante anche lui sia in scadenza di contratto a giugno 2022.

Il mercato della Juventus

La Juventus acquisterà probabilmente almeno un centrocampista. Potrebbero diventare due qualora dovesse essere ceduto Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra. Attualmente il favorito a trasferirsi in bianconero è Miralem Pjanic, che il Barcellona potrebbe cedere in prestito gratuito. Si parla anche della possibilità di una addio a parametro zero per il centrocampista, considerando che la società catalana vuole alleggerire il monte ingaggi.

Pjanic attualmente guadagna circa 8,5 milioni di euro a stagione. Per trasferirsi in bianconero dovrebbe accettare un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione.