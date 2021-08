Il Milan è alla spasmodica ricerca di un trequartista che possa sostituire Hakan Calhanoglu, il quale ha firmato con l'Inter dopo essere andato in scadenza di contratto con i rossoneri. In questa sessione di Calciomercato, diversi nomi sono stati accostati al Milan, ma uno di questi sarebbe stato convinto da Brahim Diaz a trasferirsi a Milano. Si tratta del fuoriclasse del Real Madrid Isco, il quale ha un grande rapporto col nuovo numero 10 rossonero. A fargli spazio dovrebbe essere il norvegese Jens Petter Hauge, per il quale l'Eintracht Francoforte avrebbe offerto 12 milioni di euro, cifra che potrebbe finanziare l'acquisto del nazionale spagnolo.

Calciomercato Milan, Isco gradirebbe la destinazione

Fonti vicine al Real Madrid hanno affermato che Isco era indeciso sulla possibilità di provare una nuova avventura in Italia con i rossoneri, ma per sciogliere i suoi dubbi si è messo in contatto con l'amico e connazionale Brahim, con il quale ha un ottimo rapporto. Nelle ultime ore, Isco sembra aver cambiato idea, visto che il 29enne non escluderebbe di andare a San Siro. Il futuro di Isco resta sconosciuto, ma il Real Madrid vuole venderlo perché ha deciso che non farà parte della rosa per la prossima stagione, il suo stipendio è alto ed è all'ultimo anno di contratto. Il Milan è uno dei club interessati ad ingaggiare l'ex stella del Malaga, ma Isco aveva i suoi dubbi sul trasferimento ed è per questo che si sarebbe messo in contatto con Brahim.

Il 22enne ha raccontato a Isco del gruppo di giocatori e del progetto, al punto che avrebbe praticamente convinto il giocatore del Real Madrid a unirsi a lui. I due club dovrebbero studiare la formula ideale in modo che tutti finiscano per essere contenti, e il rapporto dice che "pochi milioni" potrebbero bastare per convincere i Blancos a vendere.

Calciomercato Milan, per Hauge l'avventura in rossonero sarebbe finita

Secondo le ultime notizie riportate dal giornalista Fabrizio Romano, l'Eintracht Francoforte ha appena fatto una nuova offerta ufficiale al Milan per Hauge, e l'affare è ormai ad un passo dall'essere finalizzato. Il club della Bundesliga ha messo sul tavolo 12 milioni di euro dopo essersi visto rifiutare un'offerta un mese fa.

Eintracht Frankfurt just made a new official bid to AC Milan for Jens Petter Hauge, deal now set to be done. 🇳🇴 #Eintracht



€12m on the table after opening bid turned down one month ago. Final details to be discussed, negotiations at final stages and here-we-go soon. https://t.co/QhiFBYswQL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2021

Gli ultimi dettagli sono da discutere, secondo il giornalista, ma le trattative sono alle fasi finali e presto le cose potrebbero essere ufficializzate. Intanto anche il giornalista Gianluca Di Marzio conferma che Hauge è ad un passo dalla cessione alla Germania. Si trasferirà all'Eintracht Francoforte, consentendo ai rossoneri di guadagnare circa 12 milioni di euro dopo aver pagato qualche milione di euro per ingaggiarlo dal Bodo/Glimt in Norvegia la scorsa stagione. L'avventura milanese di Hauge, dunque, si concluderà dopo soli nove mesi.