La Juventus non ha ancora ufficializzato acquisti per la prima squadra ed è l'unica società fra quelle di vertice a non avere ufficializzato operazioni. Lo stesso però non si può dire per il settore giovanile, con la società bianconera che ha investito molto per la Juventus Primavera e per l'under 23. Sono infatti stati ufficializzati gli acquisti di Huijsen, Bandolo, Solberg e Vinarcik, mentre si attende l'ufficialità dell'arrivo di Muhamerovic.

Negli ultimi giorni la Juventus ha definito un altro importante acquisto. Si tratta di Alessandro Citi, ex difensore del Milan under 17 e che sarà un nuovo rinforzo importante per la Juventus Primavera.

Il giocatore ha voluto utilizzare il proprio profilo ufficiale di Instagram per ringraziare il Milan per gli anni trascorsi nel settore giovanile rossonero. Si è poi detto felice per questa nuova esperienza professionale alla Juventus.

Alessandro Citi si presenta tramite il suo account Instagram

"Un abbraccio a tutti i miei compagni e ai mister con cui ho condiviso questi otto anni. Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me e che mi hanno aiutato a crescere sia come persona che come giocatore". Queste le dichiarazioni di Alessandro Citi dedicate in particolar modo al Milan e alla sua esperienza professionale nel settore giovanile rossonero, iniziata nel 2014 e terminata appunto questa estate.

Nato a Novara, si è trasferito a 11 anni al Milan ed è cresciuto nel settore giovanile fino ad arrivare all'under 17. Dalla prossima stagione giocherà nella Primavera bianconera, ma non è da scartare la possibilità che si riveli utile anche per la Juventus under 23.

Sempre nel post su Instagram Alessandro Citi ha dichiarato: "Adesso il mio sogno continua con colori diversi".

Il resto del mercato della Juventus

Gli investimenti effettuati dalla Juventus negli ultimi anni nel settore giovanile stanno rendendo molto. Già nelle prime amichevoli estive della squadra di Allegri si sono mesi in evidenza Filippo Ranocchia, Nicolò Fagioli e Matias Soulé. La società bianconera però deve rinforzare anche la prima squadra.

Servono infatti uno o due centrocampisti e una quarta punta che vada a integrarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. I preferiti per la mediana sono Manuel Locatelli del Sassuolo e Miralem Pjanic del Barcellona, che arriverebbe in caso di cessione di Aaron Ramsey.

La Juventus ha intanto praticamente definito il primo investimento per il settore avanzato. Manca infatti solo l'ufficialità per l'acquisto di Kaio Jorge, come già confermato anche dal Santos. Il brasiliano dovrebbe essere acquistato per circa 3 milioni di euro.