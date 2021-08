Il Milan è freneticamente alla ricerca di un trequartista che possa colmare il vuoto lasciato dal partente Hakan Calhanoglu. Tra i nomi più gettonati c'è sicuramente quello di James Rodriguez, che con ogni probabilità lascerà l'Everton questa estate. Il club rossonero, allo stesso tempo, ha messo gli occhi sul marocchino del Chelsea Hakim Ziyech, il quale sarebbe sponsorizzato dal neo rossonero Olivier Giroud.

Calciomercato Milan, James è una pista calda

Secondo quanto appreso da fonti inglesi, James Rodriguez non fa parte dei piani del nuovo allenatore Rafa Benitez e di conseguenza è destinato a lasciare l'Everton dopo una sola stagione, con il Milan che appare la destinazione più probabile al momento per il nazionale colombiano.

È stata un'estate difficile per il fantasista 29enne, escluso dalla Nazionale per la Copa America e ora costretto a cercare una nuova meta dopo l'addio di Carlo Ancelotti. Il Milan potrebbe essere un buon posto visto che il club rossonero ha bisogno di un nuovo trequartista di esperienza e qualità dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, e le circostanze intorno a James suggeriscono che i costi dell'operazione non dovrebbero essere troppo impegnativi.

Calciomercato Milan, Giroud starebbe spingendo Ziyech al Milan

Olivier Giroud vuole che Hakim Ziyech possa ancora una volta regalargli qualche assist per la sua prima stagione con il Milan, dopo aver avuto un assaggio della magia del piede sinistro del marocchino al Chelsea la scorsa stagione.

Il francese si è trasferito dal Chelsea dopo 39 gol in 119 partite, unendosi al Milan per un affare di poco superiore al milione di euro. Giroud e Ziyech hanno giocato solo 25 partite da titolari con il Chelsea la scorsa stagione, con le loro presenze che si sono ridotte dopo l'arrivo di Thomas Tuchel. L'ala ha mostrato lampi del giocatore che i fan del Chelsea avevano potuto ammirare all'Ajax, ma non è riuscito a trovare la giusta continuità.

Sembrerebbe, quindi, che il Chelsea sia disposto a vendere il 28enne, con il Milan tra gli interessati. "Ziyech è un grande giocatore", ha detto Giroud in conferenza stampa. "Abbiamo avuto un ottimo legame anche se abbiamo giocato poche partite insieme. Ha un sinistro incredibile, ha esperienza ed è molto bravo tecnicamente.

Sarebbe bello giocare di nuovo con lui. Il Milan era per me la scelta migliore e sono grato di poter vestire i colori rossoneri. Sono felice di essere qui. 'Il mio tempo al Chelsea era finito anche perché il tecnico voleva giocare con altri giocatori, spendendo tanti soldi nel Calciomercato. Lì ho capito che dovevo lasciare il club e ho ricevuto una grande accoglienza da (Paolo) Maldini. Sono cristiano e penso che Dio abbia voluto che mi trasferissi al Milan in questa stagione e non all'Inter e sono contento di questo".